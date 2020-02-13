В Англии создали гигантский самосвал, которому не нужен бензин или дизтопливо

Компании Anglo-American и Williams Advanced Engineering создали самый большой в мире гибридный карьерный самосвал под кодовым названием FCEV.
Об этом сообщает The Engineer. Разработка авто проходила в Англии, однако его испытания пройдут в Африке.
Электрический грузовик FCEV
theengineer.co.uk
Колоссальных размеров грузовик оснащен литиевой батареей на 1000+ кВт*ч, которую можно будет в последствие увеличить, если понадобится дополнительная мощность. Запаса энергии у этого аккумулятора почти в два раза больше, чем у нынешнего рекордсмена – швейцарского самосвала eDumper, самого тяжелого электрогрузовика на сегодня.
Бак с водородом добавят позже, чтобы топливные элементы выдавали дополнительную энергию или пополняли запас аккумулятора при необходимости. Такая конструкция позволит 290-тонному грузовику не прекращать работу ради длительного процесса зарядки батарей, пишет Engineer.
Разработчики скромно обещают "значительную" пиковую мощность, плюс часть израсходованной энергии вернется обратно благодаря системе рекуперативного торможения.
Испытания начнутся в этом году и пройдут в Южной Африке, на одном из карьеров Anglo-American. Эта корпорация намерена к 2030 году сократить выбросы углекислого газа на 30% в рамках программы Future Smart Mining.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Амстердаме пожарные получили уникальный электрический грузовик.
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