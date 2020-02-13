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13 февраля • обновлено в 13:10
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В Англии создали гигантский самосвал, которому не нужен бензин или дизтопливо

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Компании Anglo-American и Williams Advanced Engineering создали самый большой в мире гибридный карьерный самосвал под кодовым названием FCEV.

Об этом сообщает The Engineer. Разработка авто проходила в Англии, однако его испытания пройдут в Африке.

Электрический грузовик FCEV

Электрический грузовик FCEV

theengineer.co.uk

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Колоссальных размеров грузовик оснащен литиевой батареей на 1000+ кВт*ч, которую можно будет в последствие увеличить, если понадобится дополнительная мощность. Запаса энергии у этого аккумулятора почти в два раза больше, чем у нынешнего рекордсмена – швейцарского самосвала eDumper, самого тяжелого электрогрузовика на сегодня.

Бак с водородом добавят позже, чтобы топливные элементы выдавали дополнительную энергию или пополняли запас аккумулятора при необходимости. Такая конструкция позволит 290-тонному грузовику не прекращать работу ради длительного процесса зарядки батарей, пишет Engineer.

Разработчики скромно обещают "значительную" пиковую мощность, плюс часть израсходованной энергии вернется обратно благодаря системе рекуперативного торможения.

Испытания начнутся в этом году и пройдут в Южной Африке, на одном из карьеров Anglo-American. Эта корпорация намерена к 2030 году сократить выбросы углекислого газа на 30% в рамках программы Future Smart Mining.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Амстердаме пожарные получили уникальный электрический грузовик.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Теги
Green Oboz электромобили
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Скоро пукинская нефть никому будет не нужна)лет 10 и все на электрике будут
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