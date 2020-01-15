"Подготовили к ужасным условиям": Tesla рассекретила дату продаж электрического грузовика Semi

Клиенты компании Tesla, которые оформили предварительный заказ на электромобиль Semi, получили письмо, в котором сообщалось о старте продаж ограниченной серии во второй половине 2020 года.

Об этом сообщает Teslarati. По данным издания, в письме также сообщалось об окончании тестовых испытаний электромобиля в реальных условиях (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Электрический грузовик Tesla Semi businessinsider.com

В течение последних месяцев специалисты Tesla тестировали электрический грузовик в реальных условиях, сообщают в компании. Semi прошел испытания на полигоне, чтобы оценить его устойчивость к жестким дорожным условиям, говорится в сообщении.

"На нашем собственном испытательном полигоне во Фримонте мы проверили, как грузовик выдерживает выбоины, ямы и прочие жесткие преграды. Это показало, как Semi справляется с общими опасностями и выдерживает нагрузки", – говорится в сообщении.

В письме специалисты Tesla также сообщают, что внесли улучшения в Tesla Semi. При этом они намекают, что более подробная информация появится только в ближайшем будущем. Также стоит отметить, что на данный момент все еще нет информации, где планируют производить Tesla Semi.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Tesla начала производство электромобилей Model 3 на новом заводе Gigafactory 3 в китайском Шанхае.

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