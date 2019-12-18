В Амстердаме пожарные получили уникальный электрический грузовик: фото и видео

В Нидерландах пожарная служба Амстердама начала тестирование гибридного электромобиля, который работает от электромотора, но для экстренных случаев снабжен дизельным генератором.

Об этом говорится на сайте компании Rosenbauer, которая выступила в роли производителя пожарной машины. Стоит отметить, что Амстердам стал вторым городом, который начал использовать электрический транспорт такого типа – первым был Берлин.

Пожарная машина с гибридным источником энергии rosenbauer.com

Изначально компания Rosenbauer показала концепт гибридного авто CFT (Concept Fire Truck) в 2016 году. Впоследствии инженеры внесли изменения, которые адаптировали грузовик к реальным условиям, после чего первая машина поступила на службу в пожарную бригаду Берлина.

Пожарная машина с гибридным источником энергии rosenbauer.com

Для пожарного департамента Амстердама производитель создал улучшенную версию, которая получила увеличенный запас хода, поскольку концепт мог проехать не более 30 км на одной зарядке. Обновленный грузовик получил электрическую силовую установку и дополнительный дизельный генератор, который можно использовать для увеличения запаса хода и работы водяной помпы. Также в авто установлена система управления работой пожарных дронов.

Пожарный грузовик CFT rosenbauer.com

Власти Амстердама начали закупку электрических авто в рамках стратегии "Чистый воздух". Согласно концепции, с 2025 года в пределах города будут запрещены грузовики, автобусы и такси с двигателями внутреннего сгорания.

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