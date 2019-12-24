Полиция Британии закупила электрокары и жестко их раскритиковала: что произошло

Сотрудники полиции Скотленд-Ярда в Англии раскритиковали электромобили за бесполезность и несоответствие поставленным задачам.

Об этом сообщает Daily Mail. Всего отделы полиции страны закупили порядка 450 электрических автомобилей и мотоциклов BMW, Mitsubishi и Toyota на 1,5 млн фунтов (порядка 45 млн гривен).

Электромобили полиции Англии dailymail.co.uk

По словам сотрудников полиции, "зеленые" автомобили не могут догнать бензиновые авто преступников. Силовики утверждают, что использовать электрокары для срочных вызовов и оперативного реагирования практически невозможно.

"Электромобили долго заряжаются и могут разрядиться еще до окончания смены. В итоге на электрокарах ездят полицейские начальники. На "зеленых" авто они добираются до работы и потом домой", – подчеркивает издание.

Полицейский электротранспорт dailymail.co.uk

В полиции признались, что электромобили не годятся для поставленных целей из-за ограничителей скорости и встроенной функции "автономного торможения". Кроме того, дневные ходовые огни мешают слежке за преступниками, жалуются сотрудники Скотленд-Ярда.

Издание отмечает, что если ранее полиция Лондона до 2050 года хотела весь автопарк перевести на электроавтомобили, то теперь в силовом ведомстве всерьез рассматривают возможность приобретения авто с двигателями внутреннего сгорания для преследования преступников.

Электрокар полиции dailymail.co.uk

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как полицейские в Дубае решили обновить свой автопарк и со следующего года будут патрулировать туристические районы на электромобилях Tesla Cybertruck.

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