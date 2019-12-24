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24 декабря • обновлено в 15:05
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Полиция Британии закупила электрокары и жестко их раскритиковала: что произошло

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Сотрудники полиции Скотленд-Ярда в Англии раскритиковали электромобили за бесполезность и несоответствие поставленным задачам.

Об этом сообщает Daily Mail. Всего отделы полиции страны закупили порядка 450 электрических автомобилей и мотоциклов BMW, Mitsubishi и Toyota на 1,5 млн фунтов (порядка 45 млн гривен).

Электромобили полиции Англии

Электромобили полиции Англии

dailymail.co.uk

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По словам сотрудников полиции, "зеленые" автомобили не могут догнать бензиновые авто преступников. Силовики утверждают, что использовать электрокары для срочных вызовов и оперативного реагирования практически невозможно.

"Электромобили долго заряжаются и могут разрядиться еще до окончания смены. В итоге на электрокарах ездят полицейские начальники. На "зеленых" авто они добираются до работы и потом домой", – подчеркивает издание.

Полицейский электротранспорт

Полицейский электротранспорт

dailymail.co.uk

В полиции признались, что электромобили не годятся для поставленных целей из-за ограничителей скорости и встроенной функции "автономного торможения". Кроме того, дневные ходовые огни мешают слежке за преступниками, жалуются сотрудники Скотленд-Ярда.

Издание отмечает, что если ранее полиция Лондона до 2050 года хотела весь автопарк перевести на электроавтомобили, то теперь в силовом ведомстве всерьез рассматривают возможность приобретения авто с двигателями внутреннего сгорания для преследования преступников.

Электрокар полиции

Электрокар полиции

dailymail.co.uk

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как полицейские в Дубае решили обновить свой автопарк и со следующего года будут патрулировать туристические районы на электромобилях Tesla Cybertruck.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
Великобритания
Теги
Green Oboz электромобили
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
"Об этом сообщает Daily Mail. Всего отделы полиции страны закупили порядка 450 электрических автомобилей и мотоциклов BMW, Mitsubishi и Toyota на 1,5 млн фунтов (порядка 45 млн гривен)." Афтар, математику подправь! Или подскажи где за 100 тысяч грн купить новый електромобиль BMW, Mitsubishi или Toyota!
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