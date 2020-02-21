Mercedes-Benz створила унікальні електромобілі для силовиків

На конференції у Франкфурті-на-Майні компанія Mercedes-Benz показала електромобіль EQC, який було модифіковано спеціально для потреб поліції.

Про це пише CarScoops. Крім спеціальної версії електромобіля, інженери також показали водневий гібрид GLC F-Cell та дизель-електричний універсал E-Class, також перероблені під запити силовиків.

Електромобілі Mercedes-Benz highmotor.com

"Кожна з моделей відрізняється високим рівнем інновацій та безпеки. Зокрема повністю електричний Mercedes-Benz EQC оснащений краще, ніж того вимагає сучасні стандарти поліцейських автомобілів в Німеччині", – відзначає видання.

Автомобілі Mercedes-Benz для поліції highmotor.com

Представники компанії не повідомили, де саме поліція використовуватиме електромобіль Mercedes-Benz EQC. Однак в тому, що авто дійсно буде використовуватися силовиками, сумніватися не доводиться: водень-електричний гібрид GLC F-Cell вже використовується правоохоронними органами в Гамбурзі.

Автомобілі Mercedes-Benz для поліції highmotor.com

Варто відзначити, що в 2019 році співробітники поліції Скотленд-Ярду в Англії розкритикували електромобілі за марність і невідповідність поставленим завданням. За словами співробітників поліції, "зелені" автомобілі не можуть наздогнати бензинові авто злочинців. Силовики стверджували, що використовувати електрокари для термінових викликів і оперативного реагування практично неможливо.

При цьому військова поліція Китаю купила кілька електромобілів Tesla Model 3 Standard Range Plus.

Раніше OBOZREVATEL писав, як в США поліцейський електрокар Tesla Model S розрядився під час погоні за злочинцем, через що офіцеру довелося припинити переслідування і зайнятися пошуками зарядної станції.

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