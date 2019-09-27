"Заряд кончается, преступник уходит": полицейская Tesla "умерла" во время погони

В США полицейский электрокар Tesla Model S разрядился во время погони за преступником, из-за чего офицеру пришлось прекратить преследование и заняться поисками зарядной станции.

Инцидент произошел в городе Фремонт в Калифорнии, сообщает издание Mercury News. При этом в полиции сообщили, что преследуемая машина позже была найденная разбитой в придорожных кустах, а ее водителю удалось скрыться.

Полицейская версия Tesla

Патрульный Джесси Хартман сообщил, что начал преследовать авто, водителя которого подозревали в совершении преступления, причем очень скоро погоня перешла на скорости порядка 200 км/ч. Во время преследования Хартман сообщил по радио о возникшей проблеме.

"У меня осталось всего 6 миль батареи, так что я в любой момент могу потерять подозреваемого из вида. Я должен попытаться найти зарядную станцию ​​для Tesla, чтобы вернуться в город", – сообщил коп, после чего прекратил погоню.

Преследование продолжили полицейские на обычных автомобилях, но через 10 минут подозреваемый смог скрыться. Представители полиции Фремонта объяснили, что, скорее всего, кто-то с другой смены просто забыл подзарядить электромобиль: "Это происходит время от времени, особенно если патрульные заходят в участок и уже не возвращаются к машине. Обычно батарея держится две смены". В участке подчеркнули, что подобное могло произойти с любым автомобилем на бензине.

Комментаторы в соцсетях разделились на два лагеря: одни отмечали, что подобное могло произойти с любой машиной вне зависимости от ее типа, другие отмечали нелогичность поведения офицера полиции, который начал преследование с низким зарядом батареи.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказал, как в США электрокар Tesla на автопилоте сняли на камеру во время движения в оживленном потоке, при этом его водитель спокойно спал.

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