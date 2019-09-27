Главная Новости
27 сентября • обновлено в 18:57
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Электротранспорт

"Заряд кончается, преступник уходит": полицейская Tesla "умерла" во время погони

8.2т Читать материал на украинском

В США полицейский электрокар Tesla Model S разрядился во время погони за преступником, из-за чего офицеру пришлось прекратить преследование и заняться поисками зарядной станции.

Инцидент произошел в городе Фремонт в Калифорнии, сообщает издание Mercury News. При этом в полиции сообщили, что преследуемая машина позже была найденная разбитой в придорожных кустах, а ее водителю удалось скрыться.

Полицейская версия Tesla

Полицейская версия Tesla

Новости
Tesla попыталась побить рекорд Porsche: все окончилось провалом

Патрульный Джесси Хартман сообщил, что начал преследовать авто, водителя которого подозревали в совершении преступления, причем очень скоро погоня перешла на скорости порядка 200 км/ч. Во время преследования Хартман сообщил по радио о возникшей проблеме.

"У меня осталось всего 6 миль батареи, так что я в любой момент могу потерять подозреваемого из вида. Я должен попытаться найти зарядную станцию ​​для Tesla, чтобы вернуться в город", – сообщил коп, после чего прекратил погоню.

Новости
1600 км на одном заряде: в США разработали "убийцу" Tesla

Преследование продолжили полицейские на обычных автомобилях, но через 10 минут подозреваемый смог скрыться. Представители полиции Фремонта объяснили, что, скорее всего, кто-то с другой смены просто забыл подзарядить электромобиль: "Это происходит время от времени, особенно если патрульные заходят в участок и уже не возвращаются к машине. Обычно батарея держится две смены". В участке подчеркнули, что подобное могло произойти с любым автомобилем на бензине.

Комментаторы в соцсетях разделились на два лагеря: одни отмечали, что подобное могло произойти с любой машиной вне зависимости от ее типа, другие отмечали нелогичность поведения офицера полиции, который начал преследование с низким зарядом батареи.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказал, как в США электрокар Tesla на автопилоте сняли на камеру во время движения в оживленном потоке, при этом его водитель спокойно спал.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Электротранспорт" на OBOZREVATEL.

Тема
Электротранспорт
Место
США
Тег
электромобили
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
23
Смешно
2
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мокренко Валерий
Мокренко Валерий
Я так понимаю бензин никогда не заканчивается...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Дичев Влад
Дичев Влад
Константинов Александр, до начала погони у полицейской Теслы оставалось запас хода на 6 миль, и полицейский знал что скоро машина встанет, то же самое если бы у него мигала лампочка бака на обычной авто, он так же встал бы последи погони. Если ты наваливаешь на электро на большой скорости, то счётчик запаса корректируется с учётом повышенного разряда.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Константинов Александр
Константинов Александр
Мокренко Валерий, бензин заканчивается, и ты знаешь когда он закончится Хотя бы примерно, а на электричке если наваливать больше 200 думаешь, что хватит на 300 км, а электричество заканчивается за 70, посмотрите куча таких обзоров в ютуби где гонщики заканчивают батарею 400 километровую на 100 км всего
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel