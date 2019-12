В Мексике с помощью электромобилей Tesla сэкономят миллионы долларов

В Мексике руководство города Сан-Луис-Потоси сделало заказ на 15 электромобилей Tesla Cybertruck, после чего отправило главе компании Илону Маску просьбу о предоставлении скидки.

Об этом сообщают Elektrovesti. Издание отмечает, что город расположен в малозаселенном штате, поэтому появление такого количества футуристичных электромобилей наверняка будет хорошо заметно на его улицах.

Мэр города Адриан Эспер Карденас подчеркнул, что не советовался с экспертами перед заказом, так как считает, что решение "очевидно здравое". Чиновник планирует использовать электромобили не только для полицейских патрулей, но и для перевозки тяжелых грузов, включая водопроводные трубы и прицепы для сбора мусора.

Look @elonmusk @Tesla, a municipality in my state bought 15 #Cybertruck this is incredible, I see myself in the future visiting Ciudad Vallés.#CYBRTRK #Tesla pic.twitter.com/E6dBpk9xAL