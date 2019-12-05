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5 декабря • обновлено в 04:05
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В Мексике с помощью электромобилей Tesla сэкономят миллионы долларов

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В Мексике руководство города Сан-Луис-Потоси сделало заказ на 15 электромобилей Tesla Cybertruck, после чего отправило главе компании Илону Маску просьбу о предоставлении скидки.

Об этом сообщают Elektrovesti. Издание отмечает, что город расположен в малозаселенном штате, поэтому появление такого количества футуристичных электромобилей наверняка будет хорошо заметно на его улицах.

Полицейский электромобиль Tesla Cybertruck

Полицейский электромобиль Tesla Cybertruck

twitter.com/Alejandro_Mata8

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Мэр города Адриан Эспер Карденас подчеркнул, что не советовался с экспертами перед заказом, так как считает, что решение "очевидно здравое". Чиновник планирует использовать электромобили не только для полицейских патрулей, но и для перевозки тяжелых грузов, включая водопроводные трубы и прицепы для сбора мусора.

Предзаказы обошлись мексиканским властям в $1,5 тыс., поскольку одна бронь стоит $100, но заказы можно отменить в любой момент.

На завершение сделки мексиканскому городу придется потратить еще $848 тыс., однако по подсчетам мэра, на экономии топлива и обслуживании 15 электропикапов Tesla Cybertruck город сэкономит порядка $1,2 млн в год, то есть проект окупит себя менее, чем за год.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как полиция Дубая планирует закупить электрокары Tesla Cybertruck, которые получат уникальный дизайн.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
Мексика
Теги
Green Oboz электромобили Tesla
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