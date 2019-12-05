В Мексике с помощью электромобилей Tesla сэкономят миллионы долларов

В Мексике руководство города Сан-Луис-Потоси сделало заказ на 15 электромобилей Tesla Cybertruck, после чего отправило главе компании Илону Маску просьбу о предоставлении скидки.
Об этом сообщают Elektrovesti. Издание отмечает, что город расположен в малозаселенном штате, поэтому появление такого количества футуристичных электромобилей наверняка будет хорошо заметно на его улицах.
Полицейский электромобиль Tesla Cybertruck
twitter.com/Alejandro_Mata8
Мэр города Адриан Эспер Карденас подчеркнул, что не советовался с экспертами перед заказом, так как считает, что решение "очевидно здравое". Чиновник планирует использовать электромобили не только для полицейских патрулей, но и для перевозки тяжелых грузов, включая водопроводные трубы и прицепы для сбора мусора.
Look @elonmusk @Tesla, a municipality in my state bought 15 #Cybertruck this is incredible, I see myself in the future visiting Ciudad Vallés.#CYBRTRK #Tesla pic.twitter.com/E6dBpk9xAL— Alejandro Mata (@Alejandro_Mata8) November 29, 2019
Предзаказы обошлись мексиканским властям в $1,5 тыс., поскольку одна бронь стоит $100, но заказы можно отменить в любой момент.
На завершение сделки мексиканскому городу придется потратить еще $848 тыс., однако по подсчетам мэра, на экономии топлива и обслуживании 15 электропикапов Tesla Cybertruck город сэкономит порядка $1,2 млн в год, то есть проект окупит себя менее, чем за год.
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