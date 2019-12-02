Самая богатая полиция мира закупит Tesla Cybertruck: электрокары получат уникальный дизайн

Полицейские в Дубае решили обновить свой автопарк и со следующего года будут патрулировать туристические районы на электромобилях Tesla Cybertruck.

Об этом сообщает НВ. Работать на новых автомобилях полиция планирует со следующего года, но пока что неизвестно сколько именно авто они хотят приобрести.

Электромобиль Tesla Cybertruck Engadget.com

Стоит также отметить, что Tesla планирует начать производство машин в конце 2021 года, поэтому пока неизвестно каким образом полиция Дубая хочет успеть обновить автопарк до следующего года.

Начальник полиции Дубая Абдулла Халифа Аль Марри отметил, что электромобили будут закупать для патрулирования туристических районов – Бурдж, Халифа и пляж Джумейра.

Автопарк полиции Дубая является одним из самых дорогих в мире, там есть машины Bugatti, Lamborghini, и Mercedes-AMG.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что компания Tesla решила очищать стекла своих автомобилей с помощью лазеров.

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