Военные Китая решили перейти на электромобили Tesla

Военная полиция Китая купила несколько электромобилей Tesla Model 3 Standard Range Plus.

Об этом сообщает Electrek со ссылкой на данные официального клуба владельцев Tesla Тайваня (TeslaOwnersTwn). Представители организации рассказали о тендере на закупку электромобилей и сопутствующего оборудования на сумму около $100 тыс, который провели военные.

electrek.co

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"Очевидно в полиции остались довольны электромобилями, так как теперь они дополнительно заказали около 20 автомобилей Model 3 для пополнения своего парка. Кроме того, вместе с электромобилями военные заказали портативные зарядные станции Wall Connectors для оборудования стационарных пунктов для "заправки" электрокаров", – отмечает издание.

Попытка тайваньских военных использовать электромобили Tesla для своего автопарка может в будущем задать тренд на использование экологически чистой энергии среди силовых структур, отмечает издание.

Стоит отметить, что в прошлом году полицейские в Дубае решили обновить свой автопарк и со следующего года будут патрулировать туристические районы на электромобилях Tesla Cybertruck. При этом Tesla планирует начать производство машин в конце 2021 года, поэтому пока неизвестно каким образом полиция Дубая хочет успеть обновить автопарк до следующего года.

Ранее OBOZREVATEL писал, как в США полицейский электрокар Tesla Model S разрядился во время погони за преступником, из-за чего офицеру пришлось прекратить преследование и заняться поисками зарядной станции.

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