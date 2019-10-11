Маск раскрыл информацию о выходе пикапа Tesla: как будет выглядеть

Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что новый электрокар компании в кузове пикап вероятнее всего поступит в продажу в ноябре.

Об этом бизнесмен написал в Twitter. Стоит отметить, что Маск использовал уклончивую форму, и написал "скорее всего", комментируя дату выхода электромобиля.

Концепт пикапа Tesla motor1.com

Новости Новый электрокар Tesla засняли во время секретных испытаний

Рендер нового электрического пикапа Tesla motor1.com

Рендер нового электрического пикапа Tesla motor1.com

В сентябре 2019 года Маск в Twitter впервые ответил на вопрос о дате начала продаж пикапа. По его словам, ноябрь является наиболее вероятность датой выпуска.

Hi Elon, any chance to have the Pickup truck unveiling event before the end of October? Need to schedule my next biz trip and don’t wanna miss the exciting event, thank you! — Vincent (@vincent13031925) September 7, 2019

Рендер нового электрического пикапа Tesla motor1.com

Рендер нового электрического пикапа Tesla motor1.com

Впоследствии, отвечая на вопрос о том, планирует ли компания выпускать пикап в ноябре, Маск лаконично ответил, что ситуация остается без изменений. Ответ главы компания вызвал массу одобрительных комментариев.

No change — Elon Musk (@elonmusk) October 9, 2019

Стоит отметить, что на данный момент существует не так много информации о грядущем электромобиле. Несколько месяцев назад Маск сообщил, что цена на пикап будет в районе $50 тыс. (порядка 1 млн 250 тыс. гривен), и за эти деньги покупатели получат "совершенно фантастический вид авто".

Рендер нового электрического пикапа Tesla motor1.com

Рендер нового электрического пикапа Tesla motor1.com

"Мы не хотим, чтобы это было действительно дорого. Я думаю, что цена должна начинаться с $49 тыс. В идеале меньше. Электрокар должен быть доступен по цене", – отметил глава Tesla.

Рендер нового электрического пикапа Tesla motor1.com

Рендер нового электрического пикапа Tesla motor1.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о планах компании Маска добавить в свои электрокары самую ожидаемую функцию, о которой покупатели просили годами.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram