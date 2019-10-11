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11 октября • обновлено в 17:21
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Маск раскрыл информацию о выходе пикапа Tesla: как будет выглядеть

2.3т Читать материал на украинском

Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что новый электрокар компании в кузове пикап вероятнее всего поступит в продажу в ноябре.

Об этом бизнесмен написал в Twitter. Стоит отметить, что Маск использовал уклончивую форму, и написал "скорее всего", комментируя дату выхода электромобиля.

Концепт пикапа Tesla

Концепт пикапа Tesla

motor1.com

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Рендер нового электрического пикапа Tesla

Рендер нового электрического пикапа Tesla

motor1.com

Рендер нового электрического пикапа Tesla

Рендер нового электрического пикапа Tesla

motor1.com

В сентябре 2019 года Маск в Twitter впервые ответил на вопрос о дате начала продаж пикапа. По его словам, ноябрь является наиболее вероятность датой выпуска.

Рендер нового электрического пикапа Tesla

Рендер нового электрического пикапа Tesla

motor1.com

Рендер нового электрического пикапа Tesla

Рендер нового электрического пикапа Tesla

motor1.com

Впоследствии, отвечая на вопрос о том, планирует ли компания выпускать пикап в ноябре, Маск лаконично ответил, что ситуация остается без изменений. Ответ главы компания вызвал массу одобрительных комментариев.

Стоит отметить, что на данный момент существует не так много информации о грядущем электромобиле. Несколько месяцев назад Маск сообщил, что цена на пикап будет в районе $50 тыс. (порядка 1 млн 250 тыс. гривен), и за эти деньги покупатели получат "совершенно фантастический вид авто".

Рендер нового электрического пикапа Tesla

Рендер нового электрического пикапа Tesla

motor1.com

Рендер нового электрического пикапа Tesla

Рендер нового электрического пикапа Tesla

motor1.com

"Мы не хотим, чтобы это было действительно дорого. Я думаю, что цена должна начинаться с $49 тыс. В идеале меньше. Электрокар должен быть доступен по цене", – отметил глава Tesla.

Рендер нового электрического пикапа Tesla

Рендер нового электрического пикапа Tesla

motor1.com

Рендер нового электрического пикапа Tesla

Рендер нового электрического пикапа Tesla

motor1.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о планах компании Маска добавить в свои электрокары самую ожидаемую функцию, о которой покупатели просили годами.

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Тема
Электротранспорт
Персона
Илон Маск
Место
США
Теги
электромобили Tesla Green Oboz
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