Маск раскрыл информацию о выходе пикапа Tesla: как будет выглядеть

Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что новый электрокар компании в кузове пикап вероятнее всего поступит в продажу в ноябре.

Об этом бизнесмен написал в Twitter. Стоит отметить, что Маск использовал уклончивую форму, и написал "скорее всего", комментируя дату выхода электромобиля.

В сентябре 2019 года Маск в Twitter впервые ответил на вопрос о дате начала продаж пикапа. По его словам, ноябрь является наиболее вероятность датой выпуска.

Hi Elon, any chance to have the Pickup truck unveiling event before the end of October? Need to schedule my next biz trip and don’t wanna miss the exciting event, thank you!