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11 жовтня • оновлено в 17:21
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Маск розкрив інформацію про вихід пікапа Tesla: як виглядатиме

2.3т Читати матеріал російською

Голова компанії Tesla Ілон Маск заявив, що новий електрокар компанії у кузові пікап найімовірніше надійде у продаж у листопаді.

Про це бізнесмен написав у Twitter. Слід зазначити, що Маск ухилився від прямої відповіді, та написав "швидше за все", коментуючи дату виходу електромобіля.

Концепт пікапа Tesla

Концепт пікапа Tesla

motor1.com

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Рендер нового електричного пікапа Tesla

Рендер нового електричного пікапа Tesla

motor1.com

Рендер нового електричного пікапа Tesla

Рендер нового електричного пікапа Tesla

motor1.com

У вересні 2019 року Маск у Twitter вперше відповів на запитання про дату початку продажів пікапа. За його словами, листопад є найбільш ймовірною датою випуску.

Рендер нового електричного пікапа Tesla

Рендер нового електричного пікапа Tesla

motor1.com

Рендер нового електричного пікапа Tesla

Рендер нового електричного пікапа Tesla

motor1.com

Згодом, відповідаючи на запитання про те, чи планує компанія випускати пікап у листопаді, Маск лаконічно відповів, що ситуація залишається без змін. Відповідь глави компанія викликала масу схвальних коментарів.

Слід зазначити, що наразі існує не так багато інформації про майбутній електромобіль. Кілька місяців тому Маск повідомив, що ціна на пікап становитиме близько $50 тис. (приблизно 1 млн 250 тис. гривень), і за ці гроші покупці отримають "абсолютно фантастичний вигляд авто".

Рендер нового електричного пікапа Tesla

Рендер нового електричного пікапа Tesla

motor1.com

Рендер нового електричного пікапа Tesla

Рендер нового електричного пікапа Tesla

motor1.com

"Ми не хочемо, щоб це було дійсно дорого. Я думаю, що ціна має починатися з $49 тис. В ідеалі менше. Електрокар має бути доступний за ціною", – зазначив глава Tesla.

Рендер нового електричного пікапа Tesla

Рендер нового електричного пікапа Tesla

motor1.com

Рендер нового електричного пікапа Tesla

Рендер нового електричного пікапа Tesla

motor1.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про плани компанії Маска додати у свої електрокари найочікуванішу функцію, про яку покупці просили роками.

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Тема
Електротранспорт
Особа
Ілон Маск
Місце
США
Теги
електромобілі Tesla Green Oboz
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