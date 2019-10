Маск розкрив інформацію про вихід пікапа Tesla: як виглядатиме

Голова компанії Tesla Ілон Маск заявив, що новий електрокар компанії у кузові пікап найімовірніше надійде у продаж у листопаді.

Про це бізнесмен написав у Twitter. Слід зазначити, що Маск ухилився від прямої відповіді, та написав "швидше за все", коментуючи дату виходу електромобіля.

У вересні 2019 року Маск у Twitter вперше відповів на запитання про дату початку продажів пікапа. За його словами, листопад є найбільш ймовірною датою випуску.

Hi Elon, any chance to have the Pickup truck unveiling event before the end of October? Need to schedule my next biz trip and do not wanna miss the exciting event, thank you!