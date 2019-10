Годы просьб: Tesla добавит в свои электрокары самую ожидаемую функцию

Глава компании Tesla Илон Маск пообещал, что вскоре владельцы электромобилей смогут выбирать, с каким звуком будет работать двигатель или клаксон авто.

Об этом сам миллиардер написал в Twitter, отвечая на вопрос другого пользователя социальной сети. Стоит отметить, что ранее в электрокары Tesla уже добавили функцию звукового предупреждения для пешеходов.

"Скоро в машинах Tesla появятся настраиваемые звуки для клаксона и движения (само собой, звуки кокосов также будут)", – написал Маск.

Customized horn & movement sounds (coconuts being one, of course) coming to Teslas soon