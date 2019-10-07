Годы просьб: Tesla добавит в свои электрокары самую ожидаемую функцию

Глава компании Tesla Илон Маск пообещал, что вскоре владельцы электромобилей смогут выбирать, с каким звуком будет работать двигатель или клаксон авто.

Об этом сам миллиардер написал в Twitter, отвечая на вопрос другого пользователя социальной сети. Стоит отметить, что ранее в электрокары Tesla уже добавили функцию звукового предупреждения для пешеходов.

"Скоро в машинах Tesla появятся настраиваемые звуки для клаксона и движения (само собой, звуки кокосов также будут)", – написал Маск.

Customized horn & movement sounds (coconuts being one, of course) coming to Teslas soon — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2019

Упоминание Маска о звуках кокоса является ссылкой к классическому фильму "Монти Пайтон и Святой Грааль", который является любимым сериалом бизнесмена. По сюжету король Артур путешествует по Британии в поисках Святого Грааля на воображаемой лошади. В это время его оруженосец Пэтси бежит позади и имитирует звуки лошадиных копыт стуком скорлупы кокоса.

Что касается настройки звуков, Маск отметил, что изначально в наборе будут звуки стука кокосов, неприличный звук "подушки-перделки", звук птичьего чириканья и звук блеянья козы. В списке заявок также значатся звуки джунглей и тропического леса. В комментариях пользователи подчеркнули радость от анонса функции и отметили, что просили о ней несколько лет.

💨 & 🐐 sounds too (also, of course) — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2019

Маск также пообещал, что в дальнейшем пользователи смогут загружать собственные аудиофайлы в качестве источника звуков. Ожидается, что добавление функции издаваемого электромобилем звука будет спасать от травм более 2000 человек в год.

Решение Tesla о добавлении источника дополнительного шума было принято в ответ на Закон о безопасности дорожного движения Национальной администрации США по безопасности дорожного движения (NHTSA). Закон требует, чтобы все электрокары снабжались источниками шума, который они должны издавать во время езды на низкой скорости.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Tesla Motors не попала в созданный страховой компанией Folksam список самых безопасных электромобилей 2019 года.

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