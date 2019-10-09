Новый электрокар Tesla засняли во время секретных испытаний

В США журналисты смогли снять секретный процесс дорожных испытаний нового электромобиля Tesla Model Y.

Об этом сообщает портал Insideevs. По данным авторов, испытания проходили в Пало Альто, Калифорния (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Испытания электрокара на общественных дорогах свидетельствует о том, что Tesla вышла на финальный этап подготовки Model Y перед стартом продаж авто. Бюджетные кроссоверы, которые были построены на базе Model 3, должны выйти на рынок в конце 2020 года.

Стоит отметить, что Model Y и раньше замечали на тестах. Однако в последнее время про электрокар ничего не было слышно.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Tesla выпустила новую версию программного обеспечения для своих электромобилей, предлагая владельцам улучшения автопилота и несколько развлекательных опций, от караоке до "путешествий вслепую".

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