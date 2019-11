Илон Маск удивил соцсети интересной особенностью нового электрокара Tesla Roadster 2

Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что у электрического спорткара Roadster 2, который попадет на рынки в 2020 году, возможно не будет ключа зажигания.

Об этом бизнесмен написал в Twitter. Отметим, что ранее в компании обещали, что новый Roadster станет "лучше чем все то, что ранее показывала Tesla".

Один из пользователей социальной сети Twitter, техноблоггер Маркиз Браунли, предложил Маску встроить в электрокар углубление около замка зажигания, в котором можно хранить ключи, чтобы те "не болтались по салону во время езды". В ответ на это Маск ответил, что "ключи, возможно, не понадобятся вовсе"

Maybe won’t need a key at all