Главная Новости
22 ноября • обновлено в 04:47
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Электротранспорт

Илон Маск удивил соцсети интересной особенностью нового электрокара Tesla Roadster 2

312
Читать материал на украинском

Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что у электрического спорткара Roadster 2, который попадет на рынки в 2020 году, возможно не будет ключа зажигания.

Об этом бизнесмен написал в Twitter. Отметим, что ранее в компании обещали, что новый Roadster станет "лучше чем все то, что ранее показывала Tesla".

Электрокар Tesla Roadster 2

Электрокар Tesla Roadster 2

wikimedia.org

Новости
В Киеве заметили топовый электрокар Tesla Model X: фото

Один из пользователей социальной сети Twitter, техноблоггер Маркиз Браунли, предложил Маску встроить в электрокар углубление около замка зажигания, в котором можно хранить ключи, чтобы те "не болтались по салону во время езды". В ответ на это Маск ответил, что "ключи, возможно, не понадобятся вовсе"

В комментариях пользователи с удовольствием встретили высказывание Маска. Поклонники компании отметили, что "без ключей одной проблемой станет меньше" и подчеркнули, что "современные проблемы требуют современных решений", предполагая использование биометрики.

Отметим, что сейчас электрокары Tesla можно открывать и запускать при помощи телефона, однако ранее компания не сообщала о желании полностью отказаться от ключей. Тем не менее, у показанного в апреле 2019 года прототипа Tesla Roadster двери открывались благодаря движению пальца по стеклу двери авто.

Напомним, ранее главный дизайнер компании Франца фон Хольцхаузен сообщал, что новый Roadster с момента первой демонстрации "постоянно развивается и эволюционирует".

"Он станет лучше чем все то, что мы показывали. Во всех отношениях. Но для развития нужно больше времени", – заявил фон Хольцхаузен.

Исходя из заявлений дизайнера, Rodster 2 получит запас хода на 1000 километров при максимальной скорости в 400 км/ч и способности разгоняться до 100 км/ч за 1,9 секунды.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Tesla показала первые электромобили марки Model 3, которые были изготовлены на фабрике Gigafactory в китайском Шанхае.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Электротранспорт" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Персона
Илон Маск
Место
США
Теги
Tesla Green Oboz электромобили
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги