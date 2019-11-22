Илон Маск удивил соцсети интересной особенностью нового электрокара Tesla Roadster 2

Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что у электрического спорткара Roadster 2, который попадет на рынки в 2020 году, возможно не будет ключа зажигания.

Об этом бизнесмен написал в Twitter. Отметим, что ранее в компании обещали, что новый Roadster станет "лучше чем все то, что ранее показывала Tesla".

Электрокар Tesla Roadster 2 wikimedia.org

Один из пользователей социальной сети Twitter, техноблоггер Маркиз Браунли, предложил Маску встроить в электрокар углубление около замка зажигания, в котором можно хранить ключи, чтобы те "не болтались по салону во время езды". В ответ на это Маск ответил, что "ключи, возможно, не понадобятся вовсе"

Maybe won’t need a key at all — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2019

В комментариях пользователи с удовольствием встретили высказывание Маска. Поклонники компании отметили, что "без ключей одной проблемой станет меньше" и подчеркнули, что "современные проблемы требуют современных решений", предполагая использование биометрики.

Отметим, что сейчас электрокары Tesla можно открывать и запускать при помощи телефона, однако ранее компания не сообщала о желании полностью отказаться от ключей. Тем не менее, у показанного в апреле 2019 года прототипа Tesla Roadster двери открывались благодаря движению пальца по стеклу двери авто.

Напомним, ранее главный дизайнер компании Франца фон Хольцхаузен сообщал, что новый Roadster с момента первой демонстрации "постоянно развивается и эволюционирует".

"Он станет лучше чем все то, что мы показывали. Во всех отношениях. Но для развития нужно больше времени", – заявил фон Хольцхаузен.

Исходя из заявлений дизайнера, Rodster 2 получит запас хода на 1000 километров при максимальной скорости в 400 км/ч и способности разгоняться до 100 км/ч за 1,9 секунды.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Tesla показала первые электромобили марки Model 3, которые были изготовлены на фабрике Gigafactory в китайском Шанхае.

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