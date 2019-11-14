В Киеве заметили люксовый электромобиль Tesla Model X: фото

В промышленной зоне Киева около метро Выдубичи заметили спортивную версию электромобиля Tesla Model X P100D 2017 года выпуска с активным задним спойлером.

Об этом сообщает OBOZREVATEL. Отметим, что самая низкая цена на электрокар начинается с $80 тыс. за версию 2016 года выпуска.

Электромобиль Tesla Model X

На данный момент Tesla Model X является самым мощным кроссовером среди электрокаров компании. Благодаря аккумулятору емкостью 100 кВт•ч, кроссовер способен разгоняться до 100 км/ч за 2,9 секунды. При этом максимальная скорость авто ограничена на отметке 250 км/ч.

Примечательной особенностью электрокара являются двери в форме крыла чайки, которые Tesla называет "крыльями сокола" (Falcon Wing doors). Их особенность в том, что они сначала поднимаются вверх, прижавшись к автомобилю, а уже потом раскрываются в стороны, что позволяет открывать их в довольно узких пространствах.

Электромобиль также оснащен автопилотом, который может самостоятельно управлять автомобилем даже в плотном потоке машин. Для работы автопилот использует комплект из нескольких камер, радаров и сенсорных датчиков.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как камера электрокара Tesla Model 3 сняла момент уличной гонки со спортивной версией бензинового купе Ford Mustang GT.

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