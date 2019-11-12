Впервые в истории: Tesla показала созданные в Китае электромобили

Компания Tesla показала первые электрокары, которые были изготовлены на фабрике Gigafactory в Китае.

Об этом сообщает Bloomberg. Отметим, что цена каждого автомобиля начинается от $50 тыс.

Электрокары Model 3 были изготовлены в синем цвете. Сообщается также, что нескольким местным журналистам позволили осуществить тест драйв.

Сейчас компания ожидает разрешение на продажу своих электрокаров на китайском рынке. По данным представителей Tesla, разрешение может быть получено до конца года.

Издание отмечает, что для Китая завод Tesla является первым, который полностью контролируется иностранцем. В свою очередь, для самой компании Илона Маска завод в Шанхае стал первым вне территории Соединенных Штатов.

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