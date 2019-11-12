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12 ноября • обновлено в 06:59
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Впервые в истории: Tesla показала созданные в Китае электромобили

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Компания Tesla показала первые электрокары, которые были изготовлены на фабрике Gigafactory в Китае.

Об этом сообщает Bloomberg. Отметим, что цена каждого автомобиля начинается от $50 тыс.

Впервые в истории: Tesla показала созданные в Китае электромобили

Электрокары Model 3 были изготовлены в синем цвете. Сообщается также, что нескольким местным журналистам позволили осуществить тест драйв.

Впервые в истории: Tesla показала созданные в Китае электромобили

Сейчас компания ожидает разрешение на продажу своих электрокаров на китайском рынке. По данным представителей Tesla, разрешение может быть получено до конца года.

Впервые в истории: Tesla показала созданные в Китае электромобили
Впервые в истории: Tesla показала созданные в Китае электромобили

Издание отмечает, что для Китая завод Tesla является первым, который полностью контролируется иностранцем. В свою очередь, для самой компании Илона Маска завод в Шанхае стал первым вне территории Соединенных Штатов.

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Место
Китай
Тег
Tesla
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