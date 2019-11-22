Ілон Маск здивував соцмережі цікавою особливістю нового електрокара Tesla Roadster 2

Глава компанії Tesla Ілон Маск заявив, що у електричного спорткара Roadster 2, який потрапить на ринки в 2020 році, можливо не буде ключа запалювання.

Про це бізнесмен написав у Twitter. Відзначимо, що раніше у компанії обіцяли, що новий Roadster стане "краще ніж все те, що раніше показувала Tesla".

Електрокар Tesla Roadster 2 wikimedia.org

Один з користувачів соціальної мережі Twitter, техноблоггер Маркіз Браунлі, запропонував Маску вбудувати в електрокар поглиблення близько замка запалювання, в якому можна зберігати ключі, щоб ті "не бовталися по салону під час їзди". У відповідь на це Маск відповів, що "ключі, можливо, не знадобляться зовсім"

Maybe will not need a key at all - Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2019

У коментарях користувачі з задоволенням зустріли висловлювання Маска. Шанувальники компанії відзначили, що "без ключів однією проблемою стане менше" і підкреслили, що "сучасні проблеми вимагають сучасних рішень", припускаючи використання біометрії.

Відзначимо, що зараз електрокари Tesla можна відкривати і запускати за допомогою телефону, проте раніше компанія не повідомляла про бажання повністю відмовитися від ключів. Проте, у показаного в квітні 2019 року прототипу Tesla Roadster двері відкривалися завдяки руху пальця по склу двері авто.

Нагадаємо, раніше головний дизайнер компанії Франца фон Хольцхаузен повідомляв, що новий Roadster з моменту першої демонстрації "постійно розвивається і еволюціонує".

"Він стане краще ніж все те, що ми показували. У всіх відношеннях. Але для розвитку потрібно більше часу", – заявив фон Хольцхаузен.

Виходячи із заяв дизайнера, Rodster 2 отримає запас ходу на 1000 кілометрів при максимальній швидкості в 400 км/год і здатності розганятися до 100 км/год за 1,9 секунди.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Tesla показала перші електромобілі марки Model 3, які були виготовлені на фабриці Gigafactory в китайському Шанхаї.

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