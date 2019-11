Ілон Маск здивував соцмережі цікавою особливістю нового електрокара Tesla Roadster 2

Глава компанії Tesla Ілон Маск заявив, що у електричного спорткара Roadster 2, який потрапить на ринки в 2020 році, можливо не буде ключа запалювання.

Про це бізнесмен написав у Twitter. Відзначимо, що раніше у компанії обіцяли, що новий Roadster стане "краще ніж все те, що раніше показувала Tesla".

Один з користувачів соціальної мережі Twitter, техноблоггер Маркіз Браунлі, запропонував Маску вбудувати в електрокар поглиблення близько замка запалювання, в якому можна зберігати ключі, щоб ті "не бовталися по салону під час їзди". У відповідь на це Маск відповів, що "ключі, можливо, не знадобляться зовсім"

Maybe will not need a key at all