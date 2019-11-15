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15 ноября • обновлено в 05:28
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Электрокары с самым большим запасом хода: представлен ТОП рекордсменов рынка

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Одной из главных проблем электрокаров является их небольшой запас хода, который порой зависит от режима езды, погодных условий и комплектации авто.

OBOZREVATEL собрал для вас примеры электромобилей с максимальным запасом хода. В списке присутствуют авто, которые выпускаются промышленными тиражами и работают только от внутренней батареи.

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Мы не стали включать в подборку гибридные автомобили, экспериментальные решения, а также сверхдорогие электрокары, чья стоимость измеряется миллионами. Также мы не стали учитывать авто, которые были анонсированы, однако все еще недоступны для рядового покупателя.

Renault ZOE

Renault ZOE

Renault ZOE

myrenaultzoe.com

Запас хода – 390 км. Электрокар можно заряжать не только переменным, но и постоянным током: за полчаса у терминала мощностью 50 кВт запас хода вырастет примерно на 150 км.

Audi E-tron

Audi E-tron

Audi E-tron

wired.com

Запас хода – 328 км. Электрокар получил батарею на 95 кВт*ч, при этом компания анонсировала опцию установки зарядного устройства на 22 кВт*ч для сверхбыстрой "заправки" авто.

Mercedes EQC

Mercedes EQC

Mercedes EQC

topgear.com

Запас хода – 417 км. Электрокар поддерживает быструю зарядку с 10% до 80% всего за 40 минут на станциях мощностью 110 КВт.

Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric

cnet.com

Запас хода – 415 км. Стоит отметить, что изначально компания заявляла, что электрокар сможет проехать без подзарядки 470 км.

Kia e-Niro

Kia E-niro

Kia E-niro

caradvice.com.au

Запас хода – 455 км. На 7,2-киловаттной станции с напряжением 230В электрокар в максимальной комплектации будет заряжаться почти 6 часов, а от обычной электросети почти 18 ч.

Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace

motor1.com

Запас хода – 470 км. На экспресс-зарядках постоянного тока (CCS Combo2) аккумулятор восполняет свою энергию примерно за 1,5 часа.

Tesla Model S Long Range

Tesla Model S Long Range

Tesla Model S Long Range

theverge.com

Запас хода – 600 км. На зарядных станциях Tesla Supercharger владельцы Model S могут зарядиться абсолютно бесплатно, причем полный уровень заряда достигается всего за 30 минут.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Германии компания BMW Group разработала проект, который усовершенствует зарядные станции электромобилей для оптимального использования энергии из возобновляемых источников.

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Автор
Алексей Шаповалов Алексей Шаповалов
Тема
Электротранспорт
Место
Украина
Теги
Green Oboz электромобили
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