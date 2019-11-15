Электрокары с самым большим запасом хода: представлен ТОП рекордсменов рынка

Одной из главных проблем электрокаров является их небольшой запас хода, который порой зависит от режима езды, погодных условий и комплектации авто.
OBOZREVATEL собрал для вас примеры электромобилей с максимальным запасом хода. В списке присутствуют авто, которые выпускаются промышленными тиражами и работают только от внутренней батареи.
Мы не стали включать в подборку гибридные автомобили, экспериментальные решения, а также сверхдорогие электрокары, чья стоимость измеряется миллионами. Также мы не стали учитывать авто, которые были анонсированы, однако все еще недоступны для рядового покупателя.
Renault ZOE
Renault ZOE
myrenaultzoe.com
Запас хода – 390 км. Электрокар можно заряжать не только переменным, но и постоянным током: за полчаса у терминала мощностью 50 кВт запас хода вырастет примерно на 150 км.
Audi E-tron
Audi E-tron
wired.com
Запас хода – 328 км. Электрокар получил батарею на 95 кВт*ч, при этом компания анонсировала опцию установки зарядного устройства на 22 кВт*ч для сверхбыстрой "заправки" авто.
Mercedes EQC
Mercedes EQC
topgear.com
Запас хода – 417 км. Электрокар поддерживает быструю зарядку с 10% до 80% всего за 40 минут на станциях мощностью 110 КВт.
Hyundai Kona Electric
Hyundai Kona Electric
cnet.com
Запас хода – 415 км. Стоит отметить, что изначально компания заявляла, что электрокар сможет проехать без подзарядки 470 км.
Kia e-Niro
Kia E-niro
caradvice.com.au
Запас хода – 455 км. На 7,2-киловаттной станции с напряжением 230В электрокар в максимальной комплектации будет заряжаться почти 6 часов, а от обычной электросети почти 18 ч.
Jaguar I-Pace
Jaguar I-Pace
motor1.com
Запас хода – 470 км. На экспресс-зарядках постоянного тока (CCS Combo2) аккумулятор восполняет свою энергию примерно за 1,5 часа.
Tesla Model S Long Range
Tesla Model S Long Range
theverge.com
Запас хода – 600 км. На зарядных станциях Tesla Supercharger владельцы Model S могут зарядиться абсолютно бесплатно, причем полный уровень заряда достигается всего за 30 минут.
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Германии компания BMW Group разработала проект, который усовершенствует зарядные станции электромобилей для оптимального использования энергии из возобновляемых источников.
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