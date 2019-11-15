Электрокары с самым большим запасом хода: представлен ТОП рекордсменов рынка

Одной из главных проблем электрокаров является их небольшой запас хода, который порой зависит от режима езды, погодных условий и комплектации авто.

OBOZREVATEL собрал для вас примеры электромобилей с максимальным запасом хода. В списке присутствуют авто, которые выпускаются промышленными тиражами и работают только от внутренней батареи.

Новости Tesla существенно увеличит объем батарей электрокаров

Мы не стали включать в подборку гибридные автомобили, экспериментальные решения, а также сверхдорогие электрокары, чья стоимость измеряется миллионами. Также мы не стали учитывать авто, которые были анонсированы, однако все еще недоступны для рядового покупателя.

Renault ZOE

Renault ZOE myrenaultzoe.com

Запас хода – 390 км. Электрокар можно заряжать не только переменным, но и постоянным током: за полчаса у терминала мощностью 50 кВт запас хода вырастет примерно на 150 км.

Audi E-tron

Audi E-tron wired.com

Запас хода – 328 км. Электрокар получил батарею на 95 кВт*ч, при этом компания анонсировала опцию установки зарядного устройства на 22 кВт*ч для сверхбыстрой "заправки" авто.

Mercedes EQC

Mercedes EQC topgear.com

Запас хода – 417 км. Электрокар поддерживает быструю зарядку с 10% до 80% всего за 40 минут на станциях мощностью 110 КВт.

Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric cnet.com

Запас хода – 415 км. Стоит отметить, что изначально компания заявляла, что электрокар сможет проехать без подзарядки 470 км.

Kia e-Niro

Kia E-niro caradvice.com.au

Запас хода – 455 км. На 7,2-киловаттной станции с напряжением 230В электрокар в максимальной комплектации будет заряжаться почти 6 часов, а от обычной электросети почти 18 ч.

Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace motor1.com

Запас хода – 470 км. На экспресс-зарядках постоянного тока (CCS Combo2) аккумулятор восполняет свою энергию примерно за 1,5 часа.

Tesla Model S Long Range

Tesla Model S Long Range theverge.com

Запас хода – 600 км. На зарядных станциях Tesla Supercharger владельцы Model S могут зарядиться абсолютно бесплатно, причем полный уровень заряда достигается всего за 30 минут.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Германии компания BMW Group разработала проект, который усовершенствует зарядные станции электромобилей для оптимального использования энергии из возобновляемых источников.

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