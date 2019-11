Tesla существенно увеличит объем батарей электрокаров

Компания Tesla увеличит емкость аккумуляторов в электромобилях Model S и Model X с трансмиссией Plaid.

Об этом в Twitter сообщил глава компании Илон Маск. При этом бизнесмен анонсировал изменения самой силовой установки.

Один из пользователей Twitter спросил Маска, собирается ли компания использовать аккумуляторы большего объема в электромобилях Model S и Model X. Глава Tesla ответил утвердительно.

Напомним, силовая установка Plaid впервые была анонсирована в 2015 году и после ориентировочного выхода в 2020 году будет устанавливаться во все легковые электрокары компании, кроме более бюджетных Model 3 и Model Y. На данный момент известно, что Plaid будет включать в себя установку трех электромоторов, улучшенное шасси, увеличенную батарею, и будет существенно дороже обычных версий.

Yes. To be clear, Plaid powertrain is about a year away from production & applies to S,X & Roadster, but not 3 or Y. Will cost more than our current offerings, but less than competitors.