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11 ноября • обновлено в 12:23
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Tesla существенно увеличит объем батарей электрокаров

1.3т Читать материал на украинском

Компания Tesla увеличит емкость аккумуляторов в электромобилях Model S и Model X с трансмиссией Plaid.

Об этом в Twitter сообщил глава компании Илон Маск. При этом бизнесмен анонсировал изменения самой силовой установки.

Tesla Model S Plaid

Tesla Model S Plaid

https://cleantechnica.com/

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Один из пользователей Twitter спросил Маска, собирается ли компания использовать аккумуляторы большего объема в электромобилях Model S и Model X. Глава Tesla ответил утвердительно.

Напомним, силовая установка Plaid впервые была анонсирована в 2015 году и после ориентировочного выхода в 2020 году будет устанавливаться во все легковые электрокары компании, кроме более бюджетных Model 3 и Model Y. На данный момент известно, что Plaid будет включать в себя установку трех электромоторов, улучшенное шасси, увеличенную батарею, и будет существенно дороже обычных версий.

На данный момент точно неизвестно, какую емкость Tesla предлагает для силовой установки Plaid, однако ранее глава компании сообщил, что платформы Model S/X допускают максимальную емкость батареи в 120 кВт/ч.

В настоящее время аккумуляторы для Model S и Model X для версии "Long Range" составляют 100 кВт/ч.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, как глава компании Tesla Илон Маск назвал дату анонса электрического киберпикапа Cyber Truck и предложил "готовить валидол". Изначально электрокар должны были показать публике летом, однако дату решили перенести.

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Тема
Электротранспорт
Персона
Илон Маск
Место
США
Теги
Tesla Green Oboz электромобили
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