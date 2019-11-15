Електрокари з найбільшим запасом ходу: представлено ТОП рекордсменів ринку

Однією з головних проблем електрокарів є їх невеликий запас ходу, який інколи залежить від режиму їзди, погодних умов та комплектації авто.
OBOZREVATEL зібрав для вас приклади електромобілів з максимальним запасом ходу. У списку присутні авто, які випускаються промисловими тиражами і працюють тільки від внутрішньої батареї.
Ми не стали включати в добірку гібридні автомобілі, експериментальні рішення, а також наддорогі електрокари, чия вартість вимірюється мільйонами. Також ми не стали враховувати авто, які були анонсовані, проте все ще недоступні для пересічного покупця.
Renault ZOE
Renault ZOE
myrenaultzoe.com
Запас ходу – 390 км. Електрокар можна заряджати не тільки змінним, але і постійним струмом: за півгодини біля терміналу потужністю 50 кВт запас ходу виросте приблизно на 150 км.
Audi E-tron
Audi E-tron
wired.com
Запас ходу – 328 км. Електрокар отримав батарею на 95 кВт*год, при цьому компанія анонсувала опцію установки зарядного пристрою на 22 кВт*год для надшвидкої "заправки" авто.
Mercedes EQC
Mercedes EQC
topgear.com
Запас ходу – 417 км. Електрокар підтримує швидку зарядку з 10% до 80% всього за 40 хвилин на станціях потужністю 110 КВт.
Hyundai Kona Electric
Hyundai Kona Electric
cnet.com
Запас ходу – 415 км. Варто відзначити, що спочатку компанія заявляла, що електрокар зможе проїхати без підзарядки 470 км.
Kia e-Niro
Kia E-niro
caradvice.com.au
Запас ходу – 455 км. На 7,2-кіловатної станції з напругою 230В електрокар в максимальній комплектації буде заряджатися майже 6 годин, а від звичайної електромережі майже 18 год.
Jaguar I-Pace
Jaguar I-Pace
motor1.com
Запас ходу – 470 км. На експрес-зарядках постійного струму (CCS Combo2) акумулятор заповнює свою енергію приблизно за 1,5 години.
Tesla Model S Long Range
Tesla Model S Long Range
theverge.com
Запас ходу – 600 км. На зарядних станціях Tesla Supercharger власники Model S можуть зарядитися абсолютно безкоштовно, причому повний рівень заряду досягається всього за 30 хвилин.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Німеччині компанія BMW Group розробила проект, який удосконалить зарядні станції електромобілів для оптимального використання енергії з відновлюваних джерел.
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