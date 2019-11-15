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15 листопада • оновлено в 05:26
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Електрокари з найбільшим запасом ходу: представлено ТОП рекордсменів ринку

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Однією з головних проблем електрокарів є їх невеликий запас ходу, який інколи залежить від режиму їзди, погодних умов та комплектації авто.

OBOZREVATEL зібрав для вас приклади електромобілів з максимальним запасом ходу. У списку присутні авто, які випускаються промисловими тиражами і працюють тільки від внутрішньої батареї.

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Ми не стали включати в добірку гібридні автомобілі, експериментальні рішення, а також наддорогі електрокари, чия вартість вимірюється мільйонами. Також ми не стали враховувати авто, які були анонсовані, проте все ще недоступні для пересічного покупця.

Renault ZOE

Renault ZOE

Renault ZOE

myrenaultzoe.com

Запас ходу – 390 км. Електрокар можна заряджати не тільки змінним, але і постійним струмом: за півгодини біля терміналу потужністю 50 кВт запас ходу виросте приблизно на 150 км.

Audi E-tron

Audi E-tron

Audi E-tron

wired.com

Запас ходу – 328 км. Електрокар отримав батарею на 95 кВт*год, при цьому компанія анонсувала опцію установки зарядного пристрою на 22 кВт*год для надшвидкої "заправки" авто.

Mercedes EQC

Mercedes EQC

Mercedes EQC

topgear.com

Запас ходу – 417 км. Електрокар підтримує швидку зарядку з 10% до 80% всього за 40 хвилин на станціях потужністю 110 КВт.

Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric

cnet.com

Запас ходу – 415 км. Варто відзначити, що спочатку компанія заявляла, що електрокар зможе проїхати без підзарядки 470 км.

Kia e-Niro

Kia E-niro

Kia E-niro

caradvice.com.au

Запас ходу – 455 км. На 7,2-кіловатної станції з напругою 230В електрокар в максимальній комплектації буде заряджатися майже 6 годин, а від звичайної електромережі майже 18 год.

Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace

motor1.com

Запас ходу – 470 км. На експрес-зарядках постійного струму (CCS Combo2) акумулятор заповнює свою енергію приблизно за 1,5 години.

Tesla Model S Long Range

Tesla Model S Long Range

Tesla Model S Long Range

theverge.com

Запас ходу – 600 км. На зарядних станціях Tesla Supercharger власники Model S можуть зарядитися абсолютно безкоштовно, причому повний рівень заряду досягається всього за 30 хвилин.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Німеччині компанія BMW Group розробила проект, який удосконалить зарядні станції електромобілів для оптимального використання енергії з відновлюваних джерел.

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Автор
Олексій Шаповалов Олексій Шаповалов
Тема
Електротранспорт
Місце
Україна
Теги
Green Oboz електромобілі
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