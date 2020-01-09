Электрическое аэротакси из Китая провело первый полет в США

В США компания Ehang провела полевые испытания беспилотного электрического аэромобиля.

Об этом сообщает The Verge. Во время тестов аэротакси с разрешения Федерального авиационного управления в течение 5 минут передвигалось по воздуху вместе с пассажиром (чтобы помотреть видео, доскролльте новость до конца).

Беспилотное аэротакси Ehang theverge.com

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Беспилотное аэротакси поднялось в воздух на полигоне около города Роли в Северной Каролине. Транспортное средство смогло выдержать заранее заданный маршрут со скоростью 130 км/ч.

По заявлению компании, самолет весит около 270 кг и может перевозить еще от 220 до 270 кг груза или пассажиров. Для этого он использует 16 электрических роторов.

Беспилотное аэротакси Ehang theverge.com

Департамент транспорта Северной Каролины организовал демонстрацию в рамках ежегодного саммита, а также в качестве примера для других компаний, которые в перспективе смогут сотрудничать с правительством США. На демонстрации также присутствовал губернатор штата Рой Купер, который сфотографировался, сидя в кабине аэромобиля.

Губернатор штата Северная Каролина Рой Купер theverge.com

В компании Ehang подчеркивают, что аэромобиль все еще находится на ранней стадии разработки и в основном используется для экскурсионных поездок на территории предприятия в Китае. Производитель утверждает, что уже провел более двух тысяч пробных полетов в Китае, Австрии, Нидерландах, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в США компания Bye Aerospace разработала двухместный электросамолет eFlyer 2, целью которого станет обучение будущих пилотов.

При этом электрический самолет Alice компании Eviation из Израиля вошел в список лучших изобретений человечества по версии журнала TIME.

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