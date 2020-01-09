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9 января • обновлено в 13:15
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Электрическое аэротакси из Китая провело первый полет в США

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В США компания Ehang провела полевые испытания беспилотного электрического аэромобиля.

Об этом сообщает The Verge. Во время тестов аэротакси с разрешения Федерального авиационного управления в течение 5 минут передвигалось по воздуху вместе с пассажиром (чтобы помотреть видео, доскролльте новость до конца).

Беспилотное аэротакси Ehang

Беспилотное аэротакси Ehang

theverge.com

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Беспилотное аэротакси поднялось в воздух на полигоне около города Роли в Северной Каролине. Транспортное средство смогло выдержать заранее заданный маршрут со скоростью 130 км/ч.

По заявлению компании, самолет весит около 270 кг и может перевозить еще от 220 до 270 кг груза или пассажиров. Для этого он использует 16 электрических роторов.

Беспилотное аэротакси Ehang

Беспилотное аэротакси Ehang

theverge.com

Департамент транспорта Северной Каролины организовал демонстрацию в рамках ежегодного саммита, а также в качестве примера для других компаний, которые в перспективе смогут сотрудничать с правительством США. На демонстрации также присутствовал губернатор штата Рой Купер, который сфотографировался, сидя в кабине аэромобиля.

Губернатор штата Северная Каролина Рой Купер

Губернатор штата Северная Каролина Рой Купер

theverge.com

В компании Ehang подчеркивают, что аэромобиль все еще находится на ранней стадии разработки и в основном используется для экскурсионных поездок на территории предприятия в Китае. Производитель утверждает, что уже провел более двух тысяч пробных полетов в Китае, Австрии, Нидерландах, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в США компания Bye Aerospace разработала двухместный электросамолет eFlyer 2, целью которого станет обучение будущих пилотов.

При этом электрический самолет Alice компании Eviation из Израиля вошел в список лучших изобретений человечества по версии журнала TIME.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
США
Тег
Green Oboz
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