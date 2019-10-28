Стать пилотом за час? В США изобрели необычный электросамолет

В США компания Bye Aerospace разработала двухместный электросамолет eFlyer 2, целью которого станет обучение будущих пилотов.

Об этом сообщает Forbes. Авторы статьи отмечают, что в ближайшие несколько лет мир столкнется с жестоким дефицитом пилотов, поэтому разработка увидела мир очень вовремя.

Электросамолет eFlyer 2 twitter.com

Из-за размеров аккумуляторов и скорости их разрядки авиаперевозчики еще не скоро перейдут с ископаемого топлива на электроэнергию. Однако основатель и генеральный директор Bye Aerospace Джордж Бай уверен, что ниша уроков пилотирования позволит его двухместному самолету eFlyer 2, созданному для обучения пилотов, занять свое место на рынке.

Электросамолет eFlyer 2 twitter.com

По словам предпринимателя, эксплуатация электрического аэроплана будет обходится всего лишь в 20% от расходов на использование обычного учебного самолета. Например, час в небе на eFlyer 2 обойдется в $23, а в случае с Cessna 172 — уже в $110.

Электросамолет eFlyer 2 twitter.com

Бизнесмен уверен, что благодаря Bye Aerospace обучение пилотированию станет более доступным для широкого круга желающих. Тем более, что момент выбран крайне удачный: в ближайшие 20 лет ожидается резкий рост спроса на авиапилотов, и всех их нужно как-то обучать.

Электросамолет eFlyer 2 twitter.com

"Начиная с теракта 11 сентября 2001 года и после кризиса 2008 года в США возник дефицит молодых пилотов. Почтово-курьерская служба FedEx даже начала предлагать пилотам пенсионного возраста премии до $110 000 за то, чтобы они не ушли с работы раньше. В ближайшие 15 лет, по данным Федерального авиационного управления США, на пенсию уйдут 49% пилотов американских авиакомпаний. По прогнозам Boeing, в течение следующих 20 лет авиакомпаниям придется нанять 804 000 новых пилотов", – отмечают авторы статьи.

Электросамолет eFlyer 2 twitter.com

Бай уверен, что электродвигатели помогут подтолкнуть кривую цены на авиаперевозки вниз. По его словам, преимущество заключается в том, что для электродвигателей энергия и сопутствующее обслуживание обходятся гораздо дешевле.

Электросамолет eFlyer 2 twitter.com

Сейчас Bye Aerospace работает над четырехместной версией eFlyer 4. От калифорнийских стартапов BlackBird и Quantum XYZ, которые планируют использовать летательные аппараты Bye Aerospace в качестве аэротакси, поступило 100 и "несколько сотен" заказов соответственно.

При этом скептики указывают на медленную зарядку модели по сравнению с заправкой обычным топливом, — для часового полета на электрическом воздушном судне двигатели заряжают 20 минут. Это в свою очередь крайне непрактично для крупных летных школ с большим потоком обучаемых.

Электросамолет eFlyer 2 twitter.com

Еще один контраргумент заключается в том, что даже несмотря на более скромные расходы на эксплуатацию и обслуживание исходная стоимость самолета будет совсем не скромно начинаться с $349 000. А это означает, что для малых летных школ приобретение более доступным не станет, ведь такие заведения в основном перекупают аппараты, уже бывшие в употреблении.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как ученые из Канады заявили, что их новые аккумуляторы способны обеспечить 1,6 млн километров пробега без замены аккумулятора.

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