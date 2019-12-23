В Европе испытали летающее такси Lilium Jet: фото и видео

В Германии провели испытания пятиместного электрического самолета Lilium Jet. Тестовый полет транспорта, который планируют использовать в качестве аэротакси, длился три минуты.

Об этом сообщает NewAtlas. Издание отмечает, что нынешние испытания стали еще одним шагом компании на пути к коммерческому запуску, который ожидается в 2025 году (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Электрический самолет Lilium Jet theverge.com

Во время испытаний электрический самолет совершил взлет и посадку, после чего инженеры проверили, как устройство вписывается в повороты. После подъема на достаточную высоту со скоростью 5 км/ч самолет выполнил несколько маневров с углом крена до 30 градусов. В дальнейшем Lilium Jet показал способность двигаться горизонтально со скоростью 5 км/ч и совершил вертикальную посадку.

В устройстве используется 36 пропеллеров, их основная часть расположена на переднем крыле. Благодаря такому построению источников тяги самолет может взлетать и садиться вертикально.

Электрический самолет Lilium Jet theverge.com

Производитель обещает для Lilium Jet запас хода в 300 км при максимальной скорости в 300 км/ч. Кабина самолета будет рассчитана на четырех пассажиров и одного пилота.

Следующие испытания самолета пройдут на более высоких скоростях, к 2020 году они хотят достичь 100 км/ч. На втором этапе испытаний Lilium будет проверять, какую нагрузку может выдержать обшивка и крылья самолета.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как стартап Faradair Aerospace придумал концепцию биоэлектрического гибридного самолета, который можно использовать в качестве пассажирского и грузового воздушного транспорта.

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