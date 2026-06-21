Иран назвал условие, при котором откроет Ормузский пролив и продолжит переговоры о ядерной программе: в Швейцарии начались переговоры

Иран выдвинул жесткое условие для продолжения переговоров с США по ядерной программе и ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке. В Тегеране связывают прогресс в диалоге с прекращением боевых действий в Ливане и выполнением ранее достигнутых договоренностей.

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На этом фоне обостряется и вопрос Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых энергопоставок. Об этом сообщает Reuters.

Иранская сторона заявила, что следующий этап содержательных переговоров с США по ядерной программе не может начаться до прекращения боевых действий в Ливане и выполнения экономических договоренностей. В Тегеране подчеркивают, что без этого дальнейший диалог невозможен.

Параллельно иранские власти заявили о фактических ограничениях движения через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для мирового экспорта нефти. По данным иранских СМИ, новые разрешения на транзит судов не выдаются до принятия отдельного решения, тогда как США утверждают, что движение частично сохраняется.

Американская сторона, в свою очередь, заявляет о сохранении судоходства, однако спутниковые данные и наблюдения свидетельствуют о существенном сокращении прохождения судов после заявления Ирана. Это уже создает дополнительную напряженность на мировых энергетических рынках.

Переговоры в Швейцарии

В воскресенье в швейцарском Бюргенштоке состоялись контакты между делегациями США и Ирана с участием посредников из Катара и Пакистана.

Переговоры проходят в рамках меморандума о взаимопонимании, который предусматривает возобновление дипломатического процесса и обсуждение вопросов региональной безопасности.

Со стороны США во встречах принимал участие вице-президент Джей Ди Венс, который заявил об осторожном оптимизме в отношении возможного прогресса в вопросах ядерной программы и ситуации в Ливане.

Угрозы со стороны Трампа

На фоне переговоров президент США Дональд Трамп заявил о возможности новых ударов по Ирану, если Тегеран не прекратит поддержку группировки "Хезболла" в Ливане и не откроет Ормузский пролив.

"Иран должен немедленно остановить своих высокооплачиваемых марионеток в Ливане, которые создают проблемы. Если они этого не сделают, мы снова нанесем Ирану очень сильный удар, как и на прошлой неделе, только еще сильнее!!!", – написал Трамп.

В интервью Fox News он также пригрозил жесткими последствиями в случае повторного блокирования Ормузского пролива, заявив, что это может привести к катастрофическим последствиям для Ирана.

Связь с конфликтом в Ливане

Иран напрямую связывает дальнейшие переговоры с ситуацией в Ливане, где продолжаются боевые действия с участием различных сторон конфликта. В Тегеране подчеркивают, что без перемирия не будет перехода к обсуждению санкций и ядерной программы.

Ситуация в регионе остается напряженной, а вопросы Ливана, экспорта нефти и размораживания иранских активов стали ключевыми темами переговоров в Швейцарии.

Дальнейшие ожидания

Меморандум, лежащий в основе переговоров, предусматривает 60-дневный формат диалога по ограничению ядерной программы Ирана в обмен на возможное ослабление санкций. В процессе участвует МАГАТЭ, которое может контролировать выполнение будущих договоренностей.

Стороны заявляют о разных приоритетах: Иран ожидает экономических уступок и снятия санкций, тогда как США настаивают на долгосрочных гарантиях недопущения создания ядерного оружия. Переговоры проходят на фоне высокой напряжённости и рисков для глобальной энергетической стабильности.

Что предшествовало

Напомним, что 15 июня стало известно: США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании (документ был подписан в электронном виде). С американской стороны документ подписали президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс, а с иранской — спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Подписание меморандума считается началом указанных 60-дневных переговоров о прекращении войны.

Уже 18 июня высокопоставленный представитель американской администрации обнародовал полный текст Меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Документ объявляет войну законченной, обязывает Иран открыть Ормузский пролив, а США — отменить санкции и разрешить Ирану продавать нефть. Отдельно в меморандуме определены масштабные экономические стимулы для Исламской Республики, в частности, отмена санкций и размораживание активов.

Однако, как сообщал OBOZ.UA, уже 20 июня Иран вновь объявил о закрытии Ормузского пролива. Среди причин, перечисленных иранским режимом, в частности, и нарушение первого пункта соглашения о прекращении огня со стороны Соединенных Штатов.

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