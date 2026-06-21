Мошенники могут воровать деньги у украинцев с помощью чека из банкомата: что нужно знать о снятии наличных
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Украинцам советуют не распечатывать чек после снятия денег в банкомате без особой надобности. Дело в том, что этот документ содержит информацию, представляющую интерес для мошенников. И если его просто выбросить – можно подвергнуть свои сбережения опасности.
Об этом говорится в материале "На пенсии". Его авторы отмечают, что в связи с этим:
- Банки рекомендуют проверять информацию о транзакциях на экране банкомата или в мобильном приложении.
- Если же чек все-таки был распечатан, его следует не выбрасывать, а хранить в надежном месте.
"Многие клиенты банков после каждой операции в банкомате автоматически выбирают печать квитанции. Однако специалисты отмечают: такой документ может содержать информацию, которую не стоит оставлять без присмотра", – говорится в сообщении.
Какую информацию можно получить из банковского чека
По словам экспертов, на чеках нередко указываются остаток средств на счете. А кроме ого:
- Отдельные банковские реквизиты.
- Детали проведенной операции.
"Такую информацию можно использована для подготовки мошеннических действий. Или получения дополнительных данных о владельце счета", – говорится в материале.
Как безопасно пользоваться банкоматом
Кроме того, отмечается, не следует забывать и о правилах безопасного использования банкоматов. В частности, подчеркивается:
- Перед проведением операции следует осмотреть устройство.
На нем не должно быть посторонних накладок, дополнительных элементов или скрытых камер.
- При вводе PIN-кода рекомендуется прикрывать клавиатуру рукой.
- Не стоит принимать помощь от незнакомых людей.
"Особое внимание уделяйте ситуациям, когда банковская карта застревает в устройстве. В таком случае нужно немедленно связаться с банком и действовать в соответствии с инструкциями финансового учреждения", – подчеркнули аналитики.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 мая общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,687 трлн грн. Что на 40,1 млрд грн больше, чем было в апреле. Лидером среди валют является гривня– сумма вкладов в ней оценивается в 1,103 трлн грн.
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