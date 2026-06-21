"Мы будем действовать дальше": Зеленский анонсировал удары с помощью дронов на расстоянии более 3000 км

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские дроны смогут наносить удары по территории России на расстояние более 3000 километров. По словам главы государства, украинская сторона будет и впредь отвечать на российские атаки и увеличивать дальность своих средств поражения.

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Об этом Зеленский рассказал в интервью для телемарафона "Единые новости", комментируя развитие украинских дальнобойных беспилотников. Он подчеркнул, что Украина уже применяет новые образцы дронов для ударов по объектам на территории РФ.

Возвращение войны

Президент заявил, что Россия ежедневно атакует Украину, поэтому украинская сторона также будет отвечать на такие удары. По его словам, в этом году украинский оборонно-промышленный комплекс и Силы обороны начали процесс, который он назвал возвращением войны на территорию государства-агрессора.

"Нас бьют, и мы каждый день будем им отвечать. Мы будем идти дальше, потому что понимаем, где находятся их военные заводы, нефтяные базы и газовые хранилища. С каждым днем дальность ударов будет увеличиваться", – сказал Зеленский.

Также глава государства отметил, что ярость украинцев во время войны является понятной реакцией на действия России. В то же время, по его словам, за этими эмоциями должны стоять конкретные действия, а россияне должны ощущать последствия развязанной Кремлем войны.

Удар по Тюмени

Отдельно Зеленский упомянул о недавней атаке на нефтеперерабатывающий объект в Тюменском регионе РФ. По его словам, для этого были использованы два новых беспилотника Fire Point.

"Вчера мы нанесли ответный удар по их НПЗ в Тюменском регионе. Два новых дрона Fire Point поразили цель, расстояние до которой составило 2070 километров. Они будут достигать дальности 3 тысяч и более. Это новые дроны", – заявил президент.

Зеленский добавил, что Украине нужны средства для поражения целей на еще большем расстоянии. Он подчеркнул, что украинская сторона располагает информацией о расположении военных заводов, нефтяных баз и газовых хранилищ на территории России.

По словам президента, наращивание возможностей дальнобойных беспилотников будет продолжаться и в дальнейшем. Он подчеркнул, что Украина продолжит развивать собственное производство и средства поражения большой дальности.

Напомним, днём в пятницу, 19 июня, столица России – Москва – в очередной раз оказалась под атакой беспилотников . Местные жители фиксировали в небе рои БПЛА, которые приближались с разных направлений.

Также OBOZ.UA сообщал, что Украина впервые с начала полномасштабной войны превысила максимальное количество беспилотников, которое Россия запускала за сутки. По данным, обнародованным российским Министерством обороны, в течение суток силы ПВО РФ якобы сбили 992 украинских беспилотника самолетного типа.

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