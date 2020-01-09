Електричне аеротаксі з Китаю провело перший політ в США

У США компанія Ehang провела польові випробування безпілотного електричного аеромобіля.
Про це повідомляє The Verge. Під час тестів аеротаксі із дозволу Федерального авіаційного управління впродовж 5 хвилин пересувалося за повітрям разом із пасажиром (щоб подивитись відео, доскрольте новину до кінця).
Безпілотне аеротаксі Ehang
theverge.com
Безпілотне аеротаксі піднялося в повітря на полігоні біля міста Ролі в Північній Кароліні. Транспортний засіб зміг витримати заданий маршрут зі швидкістю 130 км/год.
За даними компанії, літак важить близько 270 кг і може перевозити ще від 220 до 270 кг вантажу або пасажирів. Для цього він використовує 16 електричних роторів.
Безпілотне аеротаксі Ehang
theverge.com
Департамент транспорту Північної Кароліни організував демонстрацію в рамках щорічного саміту, а також в якості прикладу для інших компаній, які в перспективі зможуть співпрацювати з урядом США. На демонстрації також був присутній губернатор штату Рой Купер, який сфотографувався, сидячи в кабіні аеромобіля.
Губернатор штату Північна Кароліна Рой Купер
theverge.com
У компанії Ehang підкреслюють, що аеромобіль всі ще перебуває на ранній стадії розробки і в основному використовується для екскурсійних поїздок на території підприємства в Китаї. Виробник стверджує, що вже провів більше двох тисяч пробних польотів в Китаї, Австрії, Нідерландах, Катарі і Об'єднаних Арабських Еміратах.
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