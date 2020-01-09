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9 січня • оновлено в 13:19
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Електричне аеротаксі з Китаю провело перший політ в США

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У США компанія Ehang провела польові випробування безпілотного електричного аеромобіля.

Про це повідомляє The Verge. Під час тестів аеротаксі із дозволу Федерального авіаційного управління впродовж 5 хвилин пересувалося за повітрям разом із пасажиром (щоб подивитись відео, доскрольте новину до кінця).

Безпілотне аеротаксі Ehang

Безпілотне аеротаксі Ehang

theverge.com

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Безпілотне аеротаксі піднялося в повітря на полігоні біля міста Ролі в Північній Кароліні. Транспортний засіб зміг витримати заданий маршрут зі швидкістю 130 км/год.

За даними компанії, літак важить близько 270 кг і може перевозити ще від 220 до 270 кг вантажу або пасажирів. Для цього він використовує 16 електричних роторів.

Безпілотне аеротаксі Ehang

Безпілотне аеротаксі Ehang

theverge.com

Департамент транспорту Північної Кароліни організував демонстрацію в рамках щорічного саміту, а також в якості прикладу для інших компаній, які в перспективі зможуть співпрацювати з урядом США. На демонстрації також був присутній губернатор штату Рой Купер, який сфотографувався, сидячи в кабіні аеромобіля.

Губернатор штату Північна Кароліна Рой Купер

Губернатор штату Північна Кароліна Рой Купер

theverge.com

У компанії Ehang підкреслюють, що аеромобіль всі ще перебуває на ранній стадії розробки і в основному використовується для екскурсійних поїздок на території підприємства в Китаї. Виробник стверджує, що вже провів більше двох тисяч пробних польотів в Китаї, Австрії, Нідерландах, Катарі і Об'єднаних Арабських Еміратах.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як у США компанія Bye Aerospace розробила двомісний електросамолет eFlyer 2, метою якого стане навчання майбутніх пілотів.

При цьому електричний літак Alice компанії Eviation з Ізраїлю увійшов до списку кращих винаходів людства за версією журналу TIME.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
США
Тег
Green Oboz
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