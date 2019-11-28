Электрический самолет Alice назвали лучшим изобретением человечества по версии TIME

Электрический самолет Alice компании Eviation из Израиля вошел в список лучших изобретений человечества по версии журнала TIME.

Об этом говорится на сайте издания. Журналисты отмечают, что изобретение израильских инженеров позволит "открыть дорогу для "зеленой" авиации в будущем" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Концепт электрического самолета Alice time.com

Речь идёт о небольшом 11-местном самолёте (2 члена экипажа и 9 пассажиров) с максимальным взлётным весом 6,350 кг. При этом Alice является самым большим и технологически продвинутым из всех электрических самолётов в мире, отмечает издание.

Концепт электрического самолета Alice eviation.co

Самолёт построен на 95% из композиционных материалов и оснащён 3 электродвигателями мощностью 350 л.с. (260 кВт) фирмы Siemens. Также существует вероятность использования двигателей Magni250s фирмы MagniX мощностью 375 л.с. (280 кВт).

Концепт электрического самолета Alice eviation.co

В компании отмечают, что Alice можно использовать в качестве аэротакси и в качестве "эксклюзивного транспорта для топ-менеджмента". Первая версия использует литий-ионные аккумуляторы и способна преодолевать 1046 км на скорости 482 км/ч. Вторая будет оснащена более энергоёмкими алюминий-воздушными аккумуляторами с литий-полимерным буфер-аккумулятором, дальность 1,367 км на скорости 444 км/ч.

Концепт электрического самолета Alice eviation.co

Инженеры также обещают возможность оснащения самолета системой беспилотного управления. Ориентировочно, самолет будут производить в США.

Концепт электрического самолета Alice eviation.co

В случае успеха проект Alice может проложить путь для больших электрических коммерческих самолетов. Испытания самолета начнут в 2020 году.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Англии авиакомпания Bye Aerospace и производитель батарей Oxis Energy начали тесты топливных элементов нового типа, которые можно будет использовать в электрической авиации будущего.

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