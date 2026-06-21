В Украине ощутимо переписали тарифы на коммуналку: на какую услугу больше всего

В Украине замедлился рост цен – в мае-2026 годовой уровень инфляции составил 8,2% против 8,6 в апреле. Тем не менее, коммунальные услуги подорожали. За год – с мая 2025-го по май 2026-го – тарифы выросли в целом на 2,1%, тогда как в апреле было 1,9%. Впрочем, не все. Так, стоимость ряда услуг осталась на прежнем уровне, а уборка мусора подорожала на 7,3%.

Видео дня

Об этом сообщили в Госстате. Там отметили, что также выросли расценки на:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 5,7%;

содержание и ремонт жилья – на 5,5%.

На какие услуги тарифы остались на прежнем уровне

Электроэнергия.

Природный газ.

Водоснабжение.

Канализация.

Как изменились тарифы за месяц

Вместе с тем, с апреля по март тарифы выросли на 0,3%. В частности, расценки увеличились на:

содержание и ремонт жилья – на 1%;

уборку мусора – на 0,9%;

услуги по управлению многоквартирными домами подорожали – на 0,7%.

Когда украинцам стоит ожидать повышения тарифа на свет

Вместе с тем, говорится в материале OBOZ.UA, пока планов по повышению стоимости света нет. А потому, несмотря на периодические слухи в медиапространстве о возможном росте тарифа, в настоящее время такие сценарии правительством серьезно не рассматриваются.

В то же время, отмечается, в Кабмине признают, что удерживать нынешние расценки в мирное время не удастся. Ведь западные партнеры "уже сейчас настаивают на разработке четкого плана перехода к рыночному ценообразованию" после завершения боевых действий.

В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее рассказал OBOZ.UA, что в текущих условиях в Украине нет смысла повышать тарифы. Вместо этого, по его словам, страна нуждается в коренной реформе рынка электроэнергии.

"Регуляторно и политически ситуация ужасающая. Стомиллиардные долги на рынке, невыплаты, проблемы с финансами прибавляются к ущербу, который наносят россияне. Но решение этой ситуации требует большой системной реформы рынка электроэнергии, а не повышения тарифов для населения", – резюмировал Харченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам, в чьих домах и квартирах установлены газовые плиты, рекомендуют оборудовать свои жилища сигнализатором газа – ведь возможность утечки газа есть всегда. Это устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!