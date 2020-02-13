"Шторм приближается": в Британии анонсировали сверхмощный гиперкар

Британский автопроизводитель Lister Motor опубликовал тизер полностью электрического гиперкара Storm.

Об этом пресс-служба компании сообщила в Twitter. Впервые руководство компании Lister Motor заговорило о возможности создания гиперкара, который сможет составить конкуренцию автомобилям Pagani, McLaren и Koenigsegg, в 2014 году.

Электромобиль Lister Storm motor.ru

Изначально инженеры компании планировали, что машину оснастят двигателем внутреннего сгорания V12 или гибридной установкой мощностью порядка 1000 лошадиных сил. Максимальная скорость гиперкара должна была превысить 400 км в час.

Стоимость автомобиля составит около $2,78 млн. Британцы планируют собирать по шесть машин в год. У нового Lister Storm будет как гоночная, так и дорожная модификация.

Оригинальный Lister Storm, построенный на базе Jaguar XJR-9, выпускали в середине 90-х. Суперкар был укомплектован семилитровым 12-цилиндровым двигателем Jaguar, развивающим 554 л. с. и 790 Н-м крутящего момента.

Это был самый объемный агрегат, который устанавливался на серийные легковые автомобили со времен Второй мировой войны. Купе способно набирать "сотню" за 4,1 секунды, а его максимальная скорость равна 335 км в час.

В свое время Lister Storm удерживал звание быстрейшего дорожного автомобиля с четырьмя посадочными местами.

Ранее OBOZREVATEL писал, что британская компания Ariel, известная своими спорткарами, анонсировала начало серийного производства электромобиля Hipercar.

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