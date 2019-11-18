В США показали электрический суперкар с системой поддержания жизни. Видео

В США продемонстрировали концепт электрического суперкара Zero 1 от компании Faraday Future.

Особенности электрокара показали на канале Supercar Blonde. Во время передачи также был продемонстрирован принцип работы системы поддержания жизни, которая встроена в электрокар (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Электрокар FFZERO1 от компании Faraday Future caranddriver.com

По заявлению разработчиков, электромобиль сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3 секунды. Для этого каждое из колес авто будет оснащено электрическим двигателем, причем общая мощность установки превысит 1000 л.с.

Электрокар FFZERO1 от компании Faraday Future caranddriver.com

Также инженеры пообещали "интеллектуальное рулевое колесо" со встроенным смартфоном собственного производства. Дополнительно покупатель получит функцию автопилота и герметичный кокпит с ковшеобразным сидением.

Электрокар FFZERO1 от компании Faraday Future caranddriver.com

Электрокар FFZERO1 от компании Faraday Future caranddriver.com

Отличительной чертой электрокара станет система поддержания жизни водителя, которая подает воду и кислород в специальный шлем, подключенный через затылочную часть. На данный момент неизвестно, для чего может потребоваться столь радикальная функция.

Электрокар FFZERO1 от компании Faraday Future caranddriver.com

Электрокар FFZERO1 от компании Faraday Future caranddriver.com

В дальнейшем всех желающих приглашают с 18 ноября посмотреть на электромобиль в автомобильном музее Петерсона в Лос-Анджелесе, отмечает издание ITxinwen.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компании Porsche и Boeing объявили о намерении заняться производством летающих автомобилей.

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