Главная Новости
18 ноября • обновлено в 17:18
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Электротранспорт

В США показали электрический суперкар с системой поддержания жизни. Видео

Читать материал на украинском

В США продемонстрировали концепт электрического суперкара Zero 1 от компании Faraday Future.

Особенности электрокара показали на канале Supercar Blonde. Во время передачи также был продемонстрирован принцип работы системы поддержания жизни, которая встроена в электрокар (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Электрокар FFZERO1 от компании Faraday Future

Электрокар FFZERO1 от компании Faraday Future

caranddriver.com

Новости
В Японии создали водородный суперкар из отходов и древесины: фото и видео

По заявлению разработчиков, электромобиль сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3 секунды. Для этого каждое из колес авто будет оснащено электрическим двигателем, причем общая мощность установки превысит 1000 л.с.

Электрокар FFZERO1 от компании Faraday Future

Электрокар FFZERO1 от компании Faraday Future

caranddriver.com

Также инженеры пообещали "интеллектуальное рулевое колесо" со встроенным смартфоном собственного производства. Дополнительно покупатель получит функцию автопилота и герметичный кокпит с ковшеобразным сидением.

Электрокар FFZERO1 от компании Faraday Future

Электрокар FFZERO1 от компании Faraday Future

caranddriver.com

Электрокар FFZERO1 от компании Faraday Future

Электрокар FFZERO1 от компании Faraday Future

caranddriver.com

Отличительной чертой электрокара станет система поддержания жизни водителя, которая подает воду и кислород в специальный шлем, подключенный через затылочную часть. На данный момент неизвестно, для чего может потребоваться столь радикальная функция.

Электрокар FFZERO1 от компании Faraday Future

Электрокар FFZERO1 от компании Faraday Future

caranddriver.com

Электрокар FFZERO1 от компании Faraday Future

Электрокар FFZERO1 от компании Faraday Future

caranddriver.com

В дальнейшем всех желающих приглашают с 18 ноября посмотреть на электромобиль в автомобильном музее Петерсона в Лос-Анджелесе, отмечает издание ITxinwen.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компании Porsche и Boeing объявили о намерении заняться производством летающих автомобилей.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Электротранспорт" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
США
Теги
Green Oboz электромобили
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги