"Шторм наближається": в Британії анонсували надпотужний гіперкар

Британський автовиробник Lister Motor опублікував тизер повністю електричного гіперкара Storm.

Про це пресслужба компанії повідомила в Twitter. Вперше керівництво компанії Lister Motor заговорило про можливість створення гіперкара, який зможе скласти конкуренцію автомобілям Pagani, McLaren і Koenigsegg, в 2014 році.

Електромобіль Lister Storm motor.ru

Спочатку інженери компанії планували, що машину оснастять двигуном внутрішнього згоряння V12 або гібридною установкою потужністю близько 1000 кінських сил. Максимальна швидкість гіперкара повинна була перевищити 400 км/год.

Вартість автомобіля складе близько $2,78 млн. Британці планують збирати по шість машин в рік. У нового Lister Storm буде як гоночна, так і дорожня модифікація.

Оригінальний Lister Storm, побудований на базі Jaguar XJR-9, випускали в середині 90-х. Суперкар був укомплектований семилітровим 12-циліндровим двигуном Jaguar, що розвиває 554 л. с. і 790 Н-м крутного моменту.

Це був самий об'ємний агрегат, який встановлювався на серійні легкові автомобілі з часів Другої світової війни. Купе здатне набирати "сотню" за 4,1 секунди, а його максимальна швидкість дорівнює 335 км/год.

Свого часу Lister Storm утримував звання найшвидшого дорожнього автомобіля з чотирма посадочними місцями.

A Storm is coming ... pic.twitter.com/5IIzjjj0n5 - Lister (@ListerCars) February 9, 2020

Раніше OBOZREVATEL писав, що британська компанія Ariel, відома своїми спорткарами, анонсувала початок серійного виробництва електромобіля Hipercar.

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