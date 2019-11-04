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4 ноября • обновлено в 05:08
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В Японии создали водородный суперкар из самого неподходящего материала: фото и видео

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В Японии при поддержке Министерства окружающей среды создали водородный "суперкар" Nano Cellulose Vehicle (NCV) из наноцеллюлозных волокон растительного происхождения.

Об этом сообщает Jalopnik. Издание отмечает, что для изготовления волокон можно использовать древесину или сельскохозяйственные отходы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Концепт водородного Nano Cellulose Vehicle

Концепт водородного Nano Cellulose Vehicle

jalopnik.com

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Утверждается, что разработанный японскими учеными новый материал в пять раз легче, и в пять же раз прочнее, чем сталь. Готовое купе оказалось вдвое легче, чем среднестатистический автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

Концепт водородного Nano Cellulose Vehicle

Концепт водородного Nano Cellulose Vehicle

jalopnik.com

Концепт водородного Nano Cellulose Vehicle

Концепт водородного Nano Cellulose Vehicle

jalopnik.com

В отделке интерьера NCV активно применяются дерево и ткань, а в стилистике оформления явственно проглядывают национальные мотивы. Но сам суперкар еще, судя по всему, не закончен – нет никаких данных о том, какой именно силовой установкой он оснащен.

Концепт водородного Nano Cellulose Vehicle

Концепт водородного Nano Cellulose Vehicle

jalopnik.com

Концепт водородного Nano Cellulose Vehicle

Концепт водородного Nano Cellulose Vehicle

jalopnik.com

По мнению источников издания Jalopnik, в будущем NCV снабдят агрегатом на водородных топливных элементах. После этого, отмечают журналисты, авто сможет разгоняться до символических 20 км/ч.

Концепт водородного Nano Cellulose Vehicle

Концепт водородного Nano Cellulose Vehicle

jalopnik.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Европе компания FlixBus анонсировала первые тесты междугородних автобусов с водородными топливными элементами.

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Тема
Электротранспорт
Место
Япония
Теги
электромобили Green Oboz
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