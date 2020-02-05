"Единственный шанс": электрокарам предсказали революционную роль в будущем человечества

Человечество сможет спастись от глобального климатического кризиса и снизить выбросы СО2 только благодаря полному переходу на электромобили.

Об этом заявил технический директор крупнейшего европейского производителя запчастей Continental Дирк Абендрот, пишет Electrek. Со временем совокупное давление финансовых и экологических параметров станет причиной изменений любого бренда, уверен эксперт.

Концепт электромобиля pinimg.com

"Электротранспорт – это настоящая революция. Причем изменятся не только автомобили. Мы снизим выбросы СО2 в попытке остановить глобальное потепление, а принципы дизайна и производства придется кардинально пересмотреть", – заявил эксперт.

Абендрот уточняет, что сейчас электрокары пока еще не подходят всем категориям водителей. Однако при этом он уверен, что "революцию не отменить".

"Нет никакого свободного выбора технологий для экологичного будущего. Есть одна – электрификация. Тренд будет чувствоваться все сильнее, и со временем его давление произведет революцию в дизайне автомобилей и их производстве", – подчеркнул эксперт.

Благодаря тому, что электрокары по своей конструкции отличаются от бензиновых, переоборудование заводов для их производства обходится в миллиарды долларов. Решившись на подобные инвестиции, производители уже не повернут назад, уверен техдиректор Continental.

Ранее OBOZREVATEL писал, что создание и эксплуатация электромобилей связаны с рядом проблем, о которых редко вспоминают.

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