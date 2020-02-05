"Єдиний шанс": електрокарам передбачили революційну роль в майбутньому людства

Людство зможе врятуватися від глобальної кліматичної кризи і знизити викиди СО2 тільки завдяки повному переходу на електромобілі.

Про це заявив технічний директор найбільшого європейського виробника запчастин Continental Дірк Абендрот, пише Electrek. Згодом сукупний тиск фінансових і екологічних параметрів стане причиною змін будь-якого бренду, впевнений експерт.

концепт електромобіля pinimg.com

"Електротранспорт – це справжня революція. Причому зміняться не тільки автомобілі. Ми знизимо викиди СО2 в спробі зупинити глобальне потепління, а принципи дизайну та виробництва доведеться кардинально переглянути", – заявив експерт.

Абендрот уточнює, що зараз електрокари поки ще не підходять всім категоріям водіїв. Однак при цьому він упевнений, що "революція не скасувати".

"Немає ніякого вільного вибору технологій для екологічного майбутнього. Є одна – електрифікація. Тренд буде відчуватися все сильніше, і з часом його тиск зробить революцію в дизайні автомобілів і їх виробництві", – підкреслив експерт.

Завдяки тому, що електрокари за своєю конструкцією відрізняються від бензинових, переобладнання заводів для їх виробництва обходиться в мільярди доларів. Зважившись на подібні інвестиції, виробники вже не повернуть назад, упевнений техдиректор Continental.

Раніше OBOZREVATEL писав, що створення і експлуатація електромобілів пов'язані з низкою проблем, про які рідко згадують.

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