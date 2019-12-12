Решения нет? Названы критические недостатки электрокаров

Несмотря на то, что большинство производителей авто сообщило о планах производства электрокаров, их создание и эксплуатация связаны с рядом проблем, о которых редко вспоминают.

Об этом говорится в статье издания AutoCentre. Авторы подчеркивают, что часть проблем может решиться в ближайшее время.

Концепт электрокара Chevrolet motor1.com

Первый электромобиль был создан более 100 лет назад, однако индустрия электрического транспорта все еще относительно молодая, поэтому постоянно пополняется изобретениями и новыми типами транспорта. И если раньше понятия "электрокар с большим запасом хода" или "дешевый автомобиль на водороде" звучали фантастически, то в будущем отказ от машин на ископаемом топливе и рост спроса на электрический транспорт позволит производителям решить проблемы, которые сейчас испытывает "зеленая" промышленность.

В качестве первого недостатка указывается производство на нескольких континентах и сложные условия доставки. Для снижения затрат большинство производителей размещают производственные мощности на других континентах, поэтому позволить себе изготавливать автомобили, не заботясь о конечных затратах, могут только люксовые бренды или крупные производители с большими объемами производства.

Когда на рынок вышли первые гибридные автомобили, их критиковали за использование материалов, которые добывали в шахтах в отдаленных уголках мира, а затем доставлялись на заводы по изготовлению батарей, расположенные на другом конце планеты. Готовые батареи отправляли автопроизводителям, что отражалось на себестоимости и, соответственно, на конечной цене продукта.

Еще одной проблемой, связанной с производством электрокаров, является цена и распространенность редких металлов. Большинство современных электрокаров используют литий-ионные аккумуляторы, но литий для них с каждым днем становиться все дороже, поскольку его ресурсы ограничены. Именно это и сказывается на стоимости электрокаров.

По данным Геологической службы США за 2015 год, крупнейшим в мире поставщиком лития является Австралия. В первую пятерку поставщиков лития также входят Чили, Аргентина, Китай и Зимбабве. Но литий не единственный редкий материал, используемый в электрокарах. Так, например, в электродвигателе используются неодим, празеодим и диспрозий. Добыча этих металлов негативно сказывается на окружающей среде.

Производители авто также сталкиваются с проблемой утилизации аккумуляторов. Согласно оценкам экспертов, пик популярности электрического транспорта придется на 2025 год, после чего к 2045 году аккумуляторы всех этих автомобилей выработают свой ресурс, и встанет вопрос их утилизации.

При этом рынок утилизации еще не подготовлен. Установки для переработки лития в таких масштабах не существует.

Также потребители могут столкнуться с проблемой ремонта и замены электродвигателя или трансмиссии электромобиля. Существует своего рода миф, что электрокары просты в использовании и самой большой проблемой для владельца может стать спущенная шина или перегоревшая лампочка.

Однако проблемы с трансмиссией могут влететь владельцу в копеечку, отмечает издание. Кроме того, ни один сервисный центр не знает, как чинить электродвигатели автомобильного класса, а у большинства просто нет необходимых для этого инструментов. Единственное, что они могут сделать, вежливо отправить вас к дилеру, подчеркивает автор статьи.

Также важным моментом, о котором редко вспоминают, является загрязнение окружающей среды электростанциями. Основным преимуществом электротранспорта считается отсутствие выхлопных газов. Однако часто потребляемая ими энергия поступает не из возобновляемых источников.

Правительства большинства стран сосредоточены на получении "зеленой энергии", но объемы ее производства пока не могут полностью вытеснить энергетику, которая построена на ископаемых ресурсах, уверен автор издания.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о списке самых быстрых электромобилей в мире, характеристикам которых могут позавидовать лучшие из авто с двигателями внутреннего сгорания.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся