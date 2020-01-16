Это не Tesla: стал известен неожиданный лидер на рынке электрокаров будущего

Компания Volkswagen выпустит более 14 млн электромобилей к 2028 году, что сделает ее мировым лидером среди производителей электрических авто.

Об этом сообщает GreenTechMedia. Таким образом, отмечает издание, лидирующие позиции при сохранении динамики производства на рынке будет занимать точно не Tesla.

Глава компании Tesla Илон Маск meldingcloud.com

Свой анализ эксперты Wood Mackenzie строят на прогнозе Volkswagen, которая поставила перед собой задачу выпустить к 2028 году 22 млн электромобилей. Эта цель очень далека от реальности, уверены аналитики, и к поставленному сроку концерн вряд ли сможет выполнить свое обещание.

"Для того чтобы продать 22 млн электромобилей, компании придется к 2028 году захватить 53% рынка, а также скупить 57% всех аккумуляторов, что будет весьма сложно сделать. Гораздо реалистичнее цифра в 14 млн. Она основана на производственных мощностях компании и на оценке постепенного совершенствования технологий", – утверждают авторы издания.

Для того, чтобы достичь порога в 14 млн авто, компании нужно будет выполнить лишь 63% от поставленной перед собой задачи, однако даже такое достижение обеспечит немецкому концерну 27% всего мирового рынка. Однако даже в этом случае компании придется получить контракты на 30% мирового производства батарей для электрокаров, пишут авторы.

"Эксперты Wood Mackenzie неспроста уделяют столько внимания аккумуляторам: сейчас в Европе их почти не производят, и для агрессивной стратегии немецкого концерна это станет серьезным препятствием. VW уже заключила договора с крупнейшими китайскими и корейскими производителями, а также инвестировала $1 млрд в шведского производителя аккумуляторов Northvolt. Масла в огонь подлило заявление Samsung, которая объявила, что не сможет поставлять VW запланированное ранее количество аккумуляторов", – сообщает издание.

При этом аналитики агентства WoodMac утверждают, что до 2028 года Tesla продаст 6 млн электромобилей. Эта цифра может возрасти до 8 млн, если инженеры Илона Маска выпустят электромобиль базовой комплектации по цене около $25 тыс. При этом еще в 2018 году глава Volkswagen Герберт Дис заявил, что намерен "выпускать такие же электромобили, как Tesla, только вдвое дешевле".

Сам Илон Маск утверждает, что хочет контролировать 1% всех проданных автомобилей, не только электрических и с аккумуляторами. Для этого компании придется расширить свой ассортимент, отмечают аналитики, которые при этом подчеркивают, что Tesla сейчас занимает на рынке электромобилей сильную позицию потенциального лидера.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Европе продажи электромобилей с учетом гибридных моделей достигли почти 55% от общего количества автомобилей, которые были проданы в 2019 году.

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