Двоколісний позашляховик: Jeep показала надпотужний електричний велосипед e-Bike

У США компанія Jeep показала робочий прототип свого першого електричного велосипеда e-Bike.

Про це повідомляє Electrek. Новинка стане першим електричним представником марки Jeep.

Електричний велосипед Jeep e-Bike electrek.co

"На відміну від інших автомобільних гігантів в США, Jeep тільки робить перші кроки в напрямку електричної мобільності. Першим кроком у цьому напрямку для компанії стане потужний електричний велосипед-позашляховик e-Bike", – пише видання.

Інженери оснастили новинку колесами товщиною 12 см і електродвигуном потужністю потужність 750 Вт. Акумулятор підвищеної ємності забезпечує велосипеду запас ходу в 64 км.

Електричний велосипед Jeep e-Bike electrek.co

"В основі велосипеда лежить двигун Bafang M620, відомий також під ім'ям Bafang Ultra. І потужність цього двигуна набагато вище. Вона досягає 1,6 кВт, а крутний момент - 160 Нм. І це неймовірно багато для велосипеда", – підкреслюють автори.

Згідно з інформацією на сайті виробника, e-Bike також отримає чотирьохпоршневі гідравлічні дискові гальма Tektro Dorado і подвійну підвіску QuietKat Fire-Link.

Електричний велосипед Jeep e-Bike electrek.co

Що стосується ціни e-Bike, то вона поки не оголошена, як і докладні характеристики. Орієнтовно компанія озвучить їх навесні, після чого до початку літа велосипед повинен надійти в продаж.

Окремо варто відзначити, що маркетологи компанії Jeep не стали розмінюватися на дрібниці і для реклами велосипеда зняли імпровізоване міні- "продовження" культового фільму "День бабака", в якому знявся відомий актор Білл Мюррей.

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