Tesla улучшила свои электромобили новыми функциями

Компания Tesla выпустила рождественское обновление прошивки своих электромобилей. Владельцы авто получили демо-версию улучшенного автопилота и новые игры.

Об этом сообщает CNET. Издание отмечает, что благодаря текущему обновлению пользователи смогут оценить потенциал будущего автопилота, установка которого ориентировочно обойдется владельцам Tesla в $7000 (порядка 163 тысяч гривен).

Игры на бортовом компьютере Tesla theverge.com

"Рождественское обновление позволит владельцам Tesla ознакомиться с особенностями будущей версии автопилота с режимом "абсолютно автономного вождения". В ней обещают добавить функцию распознавания дорожных знаков, светофоров и способность "автоматически передвигаться по улицам города", – отмечает издание.

На данный момент не совсем ясно, что конкретно имеется в виду под функцией "автономное вождение". Существует несколько уровней автономности для систем автоматического управления автомобилями, и предлагаемый Tesla вариант может соответствовать пятому, максимальному уровню.

Различия уровней систем автоматического пилотирования carclub.ru

Кроме того, обновление добавило две новых игры в библиотеку бортового компьютера Tesla: нарды и симулятор фермера Stardew Valley. Они дополнят существующую коллекцию игр, в числе которых есть Asteroids, Lunar Lander и другие аркады с классической приставки Atari.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Tesla выпустила для своих электромобилей обновление прошивки, которое повышает мощность авто и добавляет функции автоматической навигации и запланированной зарядки.

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