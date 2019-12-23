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23 грудня • оновлено в 13:05
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Tesla поліпшила свої електромобілі новими функціями

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Компанія Tesla випустила різдвяне оновлення прошивки своїх електромобілів. Власники авто отримали демоверсію поліпшеного автопілота й нові ігри.

Про це повідомляє CNET. Видання зазначає, що завдяки поточному оновленню користувачі зможуть оцінити потенціал майбутнього автопілота, установка якого орієнтовно коштуватиме власникам Tesla $7000 (приблизно 163 тисячі гривень).

Ігри на бортовому комп'ютері Tesla

Ігри на бортовому комп'ютері Tesla

theverge.com

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"Різдвяне оновлення дозволить власникам Tesla ознайомитися з особливостями майбутньої версії автопілота з режимом "абсолютно автономного водіння". У ній обіцяють додати функцію розпізнавання дорожніх знаків, світлофорів і здатність "автоматично пересуватися вулицями міста", – стверджує джерело.

Наразі не зовсім ясно, що конкретно мається на увазі під функцією "автономне водіння". Існує кілька рівнів автономності для систем автоматичного керування автомобілями, і пропонований Tesla варіант може відповідати п'ятому, максимальному рівню.

Відмінності систем автоматичного пілотування

Відмінності систем автоматичного пілотування

carclub.ru

Крім того, оновлення додало дві нові гри до бібліотеки бортового комп'ютера Tesla: нарди і симулятор фермера Stardew Valley. Вони доповнять наявну колекцію ігор, з-поміж яких є Asteroids, Lunar Lander та інші аркади з класичної приставки Atari.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Tesla випустила для своїх електромобілів оновлення прошивки, яке підвищує потужність авто і додає функції автоматичної навігації і запланованого заряджання.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
США
Теги
Tesla електромобілі
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