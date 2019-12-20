Электромобили Tesla Model 3 позволили делать быстрее: назван способ

Компания Tesla предложила покупателям электромобиля Model 3 версии Dual Motor при помощи платного обновления прошивки авто ценой в $2 тыс. увеличивать динамику разгона.
Об этом сообщает CNET. Благодаря обновлению, Model 3 будет ускоряться до 100 км/ч за 3,9 сек, что на половину секунды быстрее, чем ранее, отмечает издание.
Электромобиль Tesla Model 3
tesla.com
Изначально владельцы Model 3 обнаружили информацию о возможном обновлении программного обеспечения их электрокаров в соответствующем разделе на сайте компании. Впоследствии стало известно, что опция улучшения Model 3 станет доступной за $2000.
Скриншот сайта Tesla
electrek.co
Установить обновление смогут лишь владельцы версии электрокара с двумя двигателями. Прошивка операционной системы электромобиля происходит дистанционно, "по воздуху", и не требует посещения сервисных центров.
Скриншот приложения Tesla
electrek.co
Представители Tesla пока не комментируют запросы СМИ касательно обновления, однако пользователи социальных сетей уже активно делятся впечатлениями. "Установил себе и совершенно не сожалею, разница весьма ощутима", – отметил один из пользователей Reddit
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Tesla увеличила максимальную скорость Performance версии электрокара Model 3 до 261 км/ч.
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