Электромобили Tesla Model 3 позволили делать быстрее: назван способ

Компания Tesla предложила покупателям электромобиля Model 3 версии Dual Motor при помощи платного обновления прошивки авто ценой в $2 тыс. увеличивать динамику разгона.

Об этом сообщает CNET. Благодаря обновлению, Model 3 будет ускоряться до 100 км/ч за 3,9 сек, что на половину секунды быстрее, чем ранее, отмечает издание.

Электромобиль Tesla Model 3 tesla.com

Изначально владельцы Model 3 обнаружили информацию о возможном обновлении программного обеспечения их электрокаров в соответствующем разделе на сайте компании. Впоследствии стало известно, что опция улучшения Model 3 станет доступной за $2000.

Скриншот сайта Tesla electrek.co

Установить обновление смогут лишь владельцы версии электрокара с двумя двигателями. Прошивка операционной системы электромобиля происходит дистанционно, "по воздуху", и не требует посещения сервисных центров.

Скриншот приложения Tesla electrek.co

Представители Tesla пока не комментируют запросы СМИ касательно обновления, однако пользователи социальных сетей уже активно делятся впечатлениями. "Установил себе и совершенно не сожалею, разница весьма ощутима", – отметил один из пользователей Reddit

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Tesla увеличила максимальную скорость Performance версии электрокара Model 3 до 261 км/ч.

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