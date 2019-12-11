Электрокары Tesla вошли в список лучших изобретений десятилетия по версии Verge

Издание The Verge поместило электромобили Tesla в список из 100 устройств, которые определили жизнь и сформировали привычный нам уклад жизни в последние десять лет.

Об этом говорится в списке на сайте издания. Авторы отмечают, что благодаря усилиям компании, имя Илона Маска стало нарицательным.

Электромобили компании Tesla вошли в ТОП 100 лучших изобретений десятилетия по версии издания The Verge

Согласно списку, электрокар Tesla Model S, который впервые появился на рынке в 2012 году, занял 5 место в рейтинге. Другой электромобиль компании, Model S, который увидел свет в 2017 году, занял 29 место.

"Седан Model S, конечно, не был первым электромобилем, но он стал первым, кто по-настоящему заслужил внимание. Электрический седан помог превратить Tesla из нишевого автопроизводителя с одним автомобилем в линейке в глобальное явление, которое оставило неизгладимый след в автопромышленности и поп-культуре в целом", – отмечает автомобильный эксперт издания Эндрю Хокинс.

По мнению журналиста, Model S заставила электромобили "выглядеть круто". "Авто стало той самой "молнией в бутылке", которую все еще надеются поймать конкуренты Tesla", – подчеркивает Хокинс.

Электромобиль Tesla Model S tesla.com

Со временем минималистичная и более доступная Model 3 смогла превзойти успех Model S и занять место лидера в категории "самый важный автомобиль", напоминает автор. "Однако Model 3 не смогла бы появится на свет без успеха Model S. Если со временем успех "тройки" приведет нас к будущему более доступных авто с нулевым уровнем выбросов, то это произойдет потому, что Model S сделала это возможным", – утверждает Хокинс.

При этом авторы называют Model 3 "Святым Граалем" для массового рынка электромобилей, который смог противостоять самым популярным седанам среднего класса. Несмотря на то, что впервые авто было анонсировано в 2016 году, массовые поставки электрокара начались лишь к началу 2019 года, которые Маск назвал "производственным адом", отмечает издание.

Электрокар Tesla Model 3 tesla.com

Стоит также отметить, что журналисты The Verge подошли к составлению рейтинга с юмором: на 12 строчке оказался телевизионный пульт с кнопкой "Netflix", на 24 расположились попсокеты (аксессуар, который прикрепляют на заднюю часть корпуса гаджета, чтобы устройство было удобнее держать в руке. – Oboz), на 26 месте — поврежденный кабель Lightning для техники Apple и так далее.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как глава компании Tesla Илон Маск заявил, что поставки электромобилей займут место в списке главных приоритетов под конец 2019 года.

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