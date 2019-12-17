Tesla могут запретить продавать Cybertruck в Европе: авто назвали опасным для жизни

Электромобиль Tesla Cybertruck не сможет в нынешнем виде получить разрешение для появления на дорогах Европы.

Об этом заявил представитель независимой сертификационной организации SGS-TÜV Saar GmbH Штефан Теллер, сообщает Spiegel. Главной претензией к электрокару являются его параметры безопасности, подчеркнул эксперт.

Электрический пикап Tesla Cybertruck teslarati.com

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Теллер акцентирует внимание на разнице между требованиями к безопасности в США и Европе: в Америке у производителей есть возможность самим сертифицировать модель, а в Германии для этого необходимо привлекать государственные органы и независимых экспертов вроде SGS-TÜV. Главной проблемой Cybertruck являются жесткие внешние панели из нержавеющей стали, которая исключает деформацию при столкновении с пешеходом.

Из-за невозможности поглощать энергию удара, действующие на пассажиров во время аварии силы будут настолько велики, что подушки безопасности станут бесполезны. Теллер приходит к мнению, что базовая концепция Cybertruck не соответствует "европейской философии безопасности" и пикап может выехать на дороги только после того, как производитель "довольно серьезно изменит его конструкцию".

Кроме того, у электромобиля отсутствуют боковые зеркала (их заменили камеры) и стеклоочистители (компания планирует использовать лазеры), что также является аргументом против получения разрешения. При этом легковые модели Tesla уже продемонстрировали, что могут заботиться о своих пассажирах на весьма высоком уровне, отмечает издание.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в США главу компании Tesla Илона Маска впервые увидели за рулем Cybertruck.

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