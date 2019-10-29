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29 октября • обновлено в 10:09
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/ Электротранспорт

Ускорится и сама зарядится: Tesla получила долгожданное обновление

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Компания Tesla выпустила для своих электромобилей обновление прошивки, которое повышает мощность авто и добавляет функции автоматической навигации и запланированной зарядки.

Об этом сообщает Electrek. По словам главы компании Илона Маска, с выходом обновления "электрокары Тесла достигли полной возможности самостоятельного вождения".

Ускорится и сама зарядится: Tesla получила долгожданное обновление

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"Мощность вашего автомобиля была увеличена примерно на 5%, улучшив ускорение и производительность", – заявил Маск.

Вместе с новым программным обеспечением управления двигателем, приводящим к увеличению мощности, Tesla добавила опцию для планирования зарядки и подготовке электромобиля к поездке, о которой так долго просили покупатели. При этом программа будет заряжать авто, специально выбирая время с подходящими тарифами, уверяют в компании.

Ускорится и сама зарядится: Tesla получила долгожданное обновление
Ускорится и сама зарядится: Tesla получила долгожданное обновление

"Теперь стало проще подготовить ваш автомобиль к отъезду. После того, как заданное вами время установлено, автомобиль начнет планировать зарядку до завершения пиковых тарифов на электроэнергию, чтобы снизить затраты на электроэнергию и обеспечить постоянное рекуперативное торможение и производительность. Кроме того, электрокар автоматически запустит климат-контроль для создания комфортной атмосферы", – подчеркивают инженеры.

Ускорится и сама зарядится: Tesla получила долгожданное обновление
Ускорится и сама зарядится: Tesla получила долгожданное обновление

Новая функция автоматической навигации сможет автоматически выбрать лучший маршрут для выбранной вами точки, и управлять во время езды электрокаром вместо водителя. Эту функцию в свое время отдельно рекламировал Илон Маск, который отмечал, что со временем электрокар начнет собирать информацию о маршрутах пользователя и самостоятельно отвозить его по адресу.

Ускорится и сама зарядится: Tesla получила долгожданное обновление
Ускорится и сама зарядится: Tesla получила долгожданное обновление

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в США владелец электромобиля Tesla Model 3 смог избежать столкновения с семьей медведей благодаря автопилоту электромобиля.

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Тема
Электротранспорт
Персона
Илон Маск
Место
США
Теги
Tesla Green Oboz электромобили
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