"Зеленая" энергетика в Украине: стало известно, когда правительство представит план

В первой половине 2020 года правительство Украины может разработать стратегию развития возобновляемой энергетики.

Об этом во время Energy Security Forum заявил директор государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константин Петриковец, сообщает OBOZREVATEL. По его словам, за шесть месяцев работы предприятия были достигнуты "существенные результаты".

Константин Петриковец nash.live

"Наше предприятие создано в июне текущего года, мы отработали полгода и уже есть существенные результаты нашей работы. Мы составили договоры со всеми представителями зеленой генерации, отработали механизмы нашей совместной работы. Уже есть первые результаты", – заявил Петриковец.

По его словам, благодаря работе предприятия в стране были решены определенные проблемы "зеленой" энергетики. При этом чиновник подчеркнул, что у него есть надежда, что "все существующие сегодня проблемы являются временными и будут решены в ближайшее время".

"Я надеюсь, что в течение первого полугодия 2020 года будет создана стратегия в индустрии возобновляемой энергетики. Будут приняты определенные нормативно-правовые акты, которые отрегулируют все проблемные вопросы, которые существуют сейчас, и которые все еще "находятся на горизонте", – подчеркнул Петриковец.

Напомним, 1 июля в рамках второго этапа энергореформы начал работу оптовый рынок электроэнергии. Для обеспечения работы всех сегментов нового рынка Кабинет министров создал на базе госпредприятия "Энергорынок" государственное предприятие "Гарантированный покупатель", которое должно осуществлять покупку электроэнергии из возобновляемых источников энергии по "зеленому" тарифу.

Впоследствии "Гарантированный покупатель" заявил о критическом недостатке финансов на выплаты по "зеленому" тарифу из-за растущей доли и дороговизны такой генерации.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал:

Компания Scatec Solar из Норвегии приостановила создание солнечной электростанции в Херсонской области из-за анонсированных правительством правок "зеленых" тарифов.

В Херсонской области компания Vindkraft Ukraine приостановила создание двух ветроэнергетических станций из-за анонсированных правительством правок "зеленых" тарифов.

По мнению аналитиков, ретроспективное снижение "зеленого" тарифа, которое хочет провести правительство Украины, приведет к разрушению отрасли, кризису банковской системы, дефолту и потере доверия инвесторов.

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