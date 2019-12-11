Из-за снижения "зеленого тарифа": крупный инвестор остановил строительство СЭС в Украине

Компания Scatec Solar из Норвегии приостановила создание солнечной электростанции в Херсонской области из-за анонсированных правительством правок "зеленых" тарифов.

Об этом сообщает руководитель по управлению бизнесом компании в Украине Алина Свидерская, пишет издание "Энергореформа". Итоговая мощность станции после запуска должна была составить 65 МВт.

nengyuanjie.net Солнечная электростанция

Решение о приостановке создания станции было принято из-за изменений в систему выплаты "зеленого тарифа", которые готовит правительство, отмечает издание. В частности, из-за них компания может потерять возможность продавать энергию по "зеленому тарифу".

"В этот проект компания вложила 2-3 млн евро, и сейчас он полностью остановлен. Если будут приняты рассматриваемые сейчас изменения в законодательство относительно развития альтернативной энергетики, в частности, сокращены сроки действия предварительных договоров, компания свою электростанцию достроить не успеет", – сообщила Свидерская.

По ее словам, в случае изменений законодательства компания будет ориентироваться на "зеленые" аукционы". При этом Scatec Solar рассчитывает, что первые аукционы пройдут не раньше осени 2020 года.

Также в компании отмечают, что понимают проблему дефицита средств у госпредприятия "Гарантированный покупатель", которое по закону обязано покупать энергию из возобновляемых источников, и оценивают предложенный законопроект как компромиссный. Однако, подчеркивают в Scatec Solar, производитель ожидает стабилизационных мер со стороны правительства.

Отметим, что текущий тариф на киловатт (кВт) солнечной электроэнергии в Украине составляет 15,02 евроцента, в Болгарии – 11,8 евроцента, в Германии – 8,9 евроцента, в Турции – 6,2 евроцента. При этом для частных солнечных электростанций установленной мощностью до 30 кВт "зеленый" тариф составляет 18 евроцентов, для крышных станций – 16,3 евроцентов за 1 кВт.

Отметим, 6 декабря 2019 года группа нардепов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №2543 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики". Согласно законопроекту, предусматривается добровольное снижение размера "зеленого" тарифа для действующих СЭС на 10%, новых – 15%, действующих ВЭС - на 5%, новых – на 7,5% с его пролонгацией до 15 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Кроме того, согласно законопроекту, сокращаются сроки строительства объектов: до 1 апреля 2020 года должны быть введены в эксплуатацию СЭС, а к 31 декабря 2020 года – ВЭС, которые остаются работать по действующим условиям, до 1 сентября 2020 года – СЭС и до 30 июня 2022 года – ВЭС, которые согласятся на добровольную реструктуризацию. В то же время устанавливается гарантия неизменности размера "зеленого" тарифа в течение 15 лет после ввода в эксплуатацию станции ВИЭ для владельцев станций, согласившихся на реструктуризацию.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что ретроспективное снижение "зеленого" тарифа, которое хочет провести правительство Украины, приведет к разрушению отрасли, кризису банковской системы, дефолту и потере доверия инвесторов.

При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет. По словам главы государства, правительство "не будет делать никаких шагов, которые ухудшат условия для ведения бизнеса в Украине".

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