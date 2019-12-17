Еще одна: в Украине очередная компания взяла паузу из-за "зеленого тарифа"

В Херсонской области компания Vindkraft Ukraine приостановила создание двух ветроэнергетических станций (ВЭС) из-за анонсированных правительством правок "зеленых" тарифов.

Об этом сообщает "Энергореформа". Авторы проекта подчеркивают, что мощность каждой станции после запуска должна была составить 300 МВт.

Ветрогенераторы ukraine-economy.org

"Компания приостановила работу по строительству Чаплинской и Каланчакской ВЭС. Ждем, какими будут условия для развития, каким будет закон о реструктуризации условий договоров по объектам возобновляемой энергетики", – заявил основатель компании Vindkraft Ukraine Карл Стурен.

По его словам, компании пришлось существенно изменить свои планы из-за неопределенности с законопроектом №2543 о реструктуризации "зеленого" тарифа. "Планы кардинально поменялись. Мы успели сделать то, что запланировано в этом году, а то, что планировали на следующий год, просто пока отложили", – подчеркнул Стурен.

Основатель Vindkraft Ukraine также высказал уверенность, что в текущем году не стоит ожидать рассмотрения указанного законопроекта в Раде. При этом он сообщил, что изложенные в законопроекте предложения были одобрены отраслью и готовы к обсуждению.

"Участники рынка готовы к компромиссу по изменению условий договоров по ВИЭ, но не ощущают такой же готовности со сторон государственных органов. Есть такое ощущение, что наших государственных партнеров больше устраивает ситуация, при которой компромисс найден не будет", – подчеркнул Стурен.

Отметим, 6 декабря 2019 года группа нардепов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №2543 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики". Согласно законопроекту, предусматривается добровольное снижение размера "зеленого" тарифа для действующих СЭС на 10%, новых – 15%, действующих ВЭС - на 5%, новых – на 7,5% с его пролонгацией до 15 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Кроме того, согласно законопроекту, сокращаются сроки строительства объектов: до 1 апреля 2020 года должны быть введены в эксплуатацию СЭС, а к 31 декабря 2020 года – ВЭС, которые остаются работать по действующим условиям, до 1 сентября 2020 года – СЭС и до 30 июня 2022 года – ВЭС, которые согласятся на добровольную реструктуризацию. В то же время устанавливается гарантия неизменности размера "зеленого" тарифа в течение 15 лет после ввода в эксплуатацию станции ВИЭ для владельцев станций, согласившихся на реструктуризацию.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что ретроспективное снижение "зеленого" тарифа, которое хочет провести правительство Украины, приведет к разрушению отрасли, кризису банковской системы, дефолту и потере доверия инвесторов.

При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет. По словам главы государства, правительство "не будет делать никаких шагов, которые ухудшат условия для ведения бизнеса в Украине".

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