"Зелена" енергетика в Україні: стало відомо, коли уряд представить план

У першій половині 2020 року уряд України може розробити стратегію розвитку відновлюваної енергетики.

Про це під час Energy Security Forum заявив директор державного підприємства "Гарантований покупець" Костянтин Петриковець, повідомляє OBOZREVATEL. За його словами, за шість місяців роботи підприємства були досягнуті "істотні результати".

Костянтин Петриковець nash.live

"Наше підприємство створене в червні поточного року, ми відпрацювали півроку і вже є суттєві результати нашої роботи. Ми склали договори з усіма представниками зеленої генерації, відпрацювали механізми нашої спільної роботи. Уже є перші результати", – заявив Петриковець.

За його словами, завдяки роботі підприємства в країні були вирішені певні проблеми "зеленої" енергетики. При цьому чиновник підкреслив, що у нього є надія, що "всі існуючі сьогодні проблеми є тимчасовими і будуть вирішені найближчим часом".

"Я сподіваюся, що протягом першого півріччя 2020 року створена стратегія в індустрії відновлюваної енергетики. Будуть прийняті певні нормативно-правові акти, які врегулюють всі проблемні питання, які існують зараз, і які все ще "знаходяться на горизонті", – підкреслив Петриковець .

Нагадаємо, 1 липня в рамках другого етапу енергореформи почав роботу оптовий ринок електроенергії. Для забезпечення роботи всіх сегментів нового ринку Кабінет міністрів створив на базі держпідприємства "Енергоринок" державне підприємство "Гарантований покупець", яке має здійснювати покупку електроенергії з поновлюваних джерел енергії за "зеленим" тарифом.

Згодом "Гарантований покупець" заявив про критичну нестачу фінансів на виплати по "зеленому" тарифу через зростання частки і дорожнечі такої генерації.

Раніше OBOZREVATEL розповідав:

Компанія Scatec Solar з Норвегії припинила створення сонячної електростанції в Херсонській області через анонсовані урядом правки "зелених" тарифів.

У Херсонській області компанія Vindkraft Ukraine призупинила створення двох вітроенергетичних станцій через ситуацію із "зеленими" тарифами.

На думку аналітиків, ретроспективне зниження "зеленого" тарифу, яке хоче провести уряд України, призведе до руйнування галузі, кризи банківської системи, дефолту і втрати довіри інвесторів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся