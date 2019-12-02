Приведет к катастрофе: предсказан разгромный эффект от снижения "зеленого" тарифа в Украине

Ретроспективное снижение "зеленого" тарифа, которое хочет провести правительство Украины, приведет к разрушению отрасли, кризису банковской системы, дефолту и потере доверия инвесторов.

Об этом заявил руководитель отдела устойчивого развития аудиторской компании Baker Tilly Александр Баськов в интервью "НВ Бизнес". По его мнению, столь радикальное изменение нормативной базы приведет к тому, что Украина понесет "миллионные убытки" за нарушение своих инвестиционных обязательств в сфере возобновляемой энергетики (ВИЭ)

"Выбирая курс на развитие зеленой энергетики, Украина объявила миру о намерении работать прозрачно с инвесторами. Однако сегодня "несоблюдение слова" и снижение "зеленого" тарифа может развалить отрасль ВИЭ и привести к разрушению банковской системы и дефолту страны в целом", – заявил Баськов, комментируя заявление представителей правительства Украины о намерении снизить ставку "зеленого" тарифа, по которому правительство выкупает у производителей энергию из возобновляемых источников.

По словам эксперта, правительство для снижения тарифов приводит следующие аргументы:

в бюджете нет денег для выплаты по тарифам;

снизились цены на оборудование для "зеленой" энергетики;

дисбаланс на рынке привел к тому, что ведущие игроки получают сверхприбыль;

высокая ставка зеленого тарифа создает дисбаланс в энергосистеме.

Однако, отмечает эксперт, подобные заявления руководства страны "не выдерживают критики". "Мощность существующих объектов ВИЭ до сих пор не превысила установленные для Украины обязательства по 11% ВИЭ. Что касается стоимости оборудования, то заглядывать в карман инвестору и считать деньги, которые сами пообещали ему заплатить, по меньшей мере непорядочно", – отмечает Баськов.

Комментируя заявления о "сверхприбыли ведущих игроков", аналитик напоминает, что в Украине на рынке ВИЭ работают как украинские инвесторы, так и инвесторы из всех стран мира, и снижение тарифов затронет всех участников рынка. При этом он подчеркнул, что заявление о дисбалансе в энергосистеме также несостоятельны, поскольку "ретроспективное снижение зеленого тарифа фактически приведет к удешевлению электроэнергии в сети на 5 копеек", причем эта сумма "способна вызвать эффект домино, обвалить банковскую систему и вызвать дефолт в стране".

"В Украине в "зеленых" кредитах находится 2,5 млрд евро. Снижение тарифа приведет к дефолту обязательств получателя кредита, который не сможет выплачивать тело и проценты по кредиту. Невозвратные кредиты могут привести к дефолту как минимум одного системного госбанка. В итоге финансовая система Украины получит серьезный удар", – подчеркивает Баськов.

При этом аналитик приводит пример Румынии, Испании и Италии, которые сделали ретроспективное понижение зеленого тарифа. "Это привело к ряду судебных исков в международный арбитраж. Самое главное, таким шагом фактически разрушена отрасль ВИЭ, которую не могут восстановить в течение последних 2−3 лет из-за потери доверия инвесторов", – предупреждает Баськов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет. По словам президента, правительство "не будет делать никаких шагов, которые ухудшат условия для ведения бизнеса в Украине".

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