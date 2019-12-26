"Наихудший сценарий развития": в "Укрэнерго" рассказали о кризисе "зеленых" тарифов

В Украине затягивают ситуацию с решением вопроса "зеленых" тарифов, что ухудшает инвестиционный климат и отпугивает инвесторов.

Об этом в интервью изданию "РБК-Украина" заявил глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук. По его словам, представители Министерства энергетики и защиты окружающей среды ничего не делают, чтобы решить проблему.

"Вопрос по поводу "зеленых" тарифов находится в каком-то полузамороженном состоянии в одном из наихудших сценариев, который только может быть. У нас сидит профильное министерство... и ножовкой отпиливает куски от инвестиционного климата, постоянно рассказывая о том, как этот инвестиционный климат будет портиться. И при этом ничего не делает", – высказал возмущение Ковальчук.

По его словам, такое положение дел в стране порождает негатив среди инвесторов из-за постоянного ожидания уменьшения "зеленого" тарифа, ужесточения условий работы на рынке возобновляемой энергетики и т.д. Ковальчук также высказал уверенность в том, что сейчас нужно оперативно принять конкретные решения, которые обеспечат баланс ситуации.

"Это все равно, что не делать операцию больному пациенту из-за гангрены. Отрезать ногу – плохо, ужасно жить потом без ноги, очень нехорошо. Но если не отрезать быстро, то все равно рано или поздно придется отрезать больше. И жить будет еще хуже", – подчеркивает он.

При этом Ковальчук также раскритиковал предложения Минэнерго о методике снижения "зеленого" тарифа. По его словам, представители ведомства предложили добровольное снижение в процентном соотношении, что "не оставляет ощущения справедливости".

"Есть инвесторы, которые ввели объекты "зеленой" энергетики в эксплуатацию с ценами по 13 грн за кВт/ч, а есть те, которые ввелись сейчас с ценами в районе 4 грн за кВт/ч. А сейчас снижение обсуждается в процентах. Если на десять процентов упадет тот, кто вводился в эксплуатацию с ценой 13 грн, то он по-прежнему будет иметь мегацену в десять раз выше условной оптовой цены, сложившейся на рынке "на сутки вперед". Обсуждать нужно значение тарифа, а не процент его снижения", – подчеркнул чиновник.

Ковальчук отдельно отмечает рост недовольства среди инвесторов из-за отсутствия конкретных решений со стороны правительства. По его словам, решение по "зеленым" тарифам нужно было принять давным давно, что избавило бы страну от проблем с балансированием энергосистемы, импортом энергии и ограничениями "зеленой" генерации.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал:

Компания Scatec Solar из Норвегии приостановила создание солнечной электростанции в Херсонской области из-за анонсированных правительством правок "зеленых" тарифов.

В Херсонской области компания Vindkraft Ukraine приостановила создание двух ветроэнергетических станций из-за анонсированных правительством правок "зеленых" тарифов.

По мнению аналитиков, ретроспективное снижение "зеленого" тарифа, которое хочет провести правительство Украины, приведет к разрушению отрасли, кризису банковской системы, дефолту и потере доверия инвесторов.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!